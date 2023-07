Karol Sevilla formará parte del circo de la Chola Chabuca: "Estoy muy emocionada"

Celebridades Karol Sevilla cuenta cómo fue que Ernesto Pimentel la convocó para el circo.

La actriz y cantante mexicana Karol Sevilla es el nuevo jale de Ernesto Pimentel para su circo, que inicia este 21 de julio. La artista visitó RPP Noticias para conversar sobre este proyecto que la tiene fascinada, ya que siempre soñó con estar en un circo desde que era una niña.

"El primer escenario que pisé a los seis años fue en el circo y solo era mi mamá, mi tía y tres personas viéndome cantar", dijo en el programa En Escena. Asimismo, Sevilla contó cómo fue que la Chola Chabuca lo contactó en su país natal:

"Fue un encuentro que no sabes que va a pasar. Estábamos en México y hubo un concurso de payasos y yo fui a echarle ‘porras’ a un primo. Llegué, me sentaron; y Ernesto me vio, me pidió una foto, y vi su emoción de conocerme. Hasta que nos vemos al día siguiente y me dice para hacer algo en Perú. Con el tiempo, empezamos a conversar sobre el circo, me emocioné cuando me lo dijo y fue emocionante. Cuando Ernesto me da la oportunidad, es como decirle a mi yo de seis años que sí lo pude lograr", agregó.

Karol Sevilla no solo es una actriz conocida en México. Fue protagonista de Soy Luna, serie de Disney que la llevó al éxito y, desde ese momento, su carrera fue en ascenso: no solo como intérprete, también como cantante y bailarina. "Nunca pensé que quería ser actriz. Mi abuela me animó, pero nunca me llegó a ver en la televisión. No pensé que me iba a dedicar por siempre a lo artístico. Mi papá, mi mamá, mi hermano, me apoyaron en este sueño", finalizó.

Emilio Osorio: "Admiro a Karol Sevilla"

El cantante mexicano Emilio Osorio estuvo en Perú a fines del año pasado para promocionar su sencillo Mexican Style, siempre en el género pop urbano y perteneciente a su nuevo álbum E2.

“La verdad es que la escribí en un momento detestable hacia el amor, por eso va a hablar sobre unas cuentas pendientes. Muchos se van a identificar, porque todos tienen una cuenta pendiente con cupido. Es personal, soy muy sincero”, dijo en entrevista para RPP Noticias.

Además, aclaró que sus canciones no las escribe para sus exs, sino “por las experiencias que he tenido”. “Yo tengo 19 años, estoy aprendiendo a componer y a escribir. La realidad no le escribo a mis exes en sí".

Los fanáticos de Emilio Osorio creen que su tema Cupido se trata de su relación con Karol Sevilla, ya culminada. Sin embargo, el mexicano solo tuvo palabras de agradecimiento para su expareja.

“A la actriz y cantante la admiro, pero a Karol Sevilla mucho más, como persona. Es una gran persona y bendito sea Dios que nos dio la oportunidad de convivir eso bonito. Fue de poca madre. Voy a seguir cantando nuestra canción Coro de amor”, comentó con una sonrisa.