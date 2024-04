Murió Bárbara Rush, recordada actriz de 'Vinieron del espacio' y 'Peyton Place', a los 97 años

Bárbara Rush, icónica actriz de Hollywood recordada por su papel de Eilen Fields en la histórica película de ciencia ficción It Came from Outer Space o Vinieron del espacio, falleció a los 97 años el último domingo, confirmó la periodista de Fox News y su hija, Claudia Cowan, en un comunicado compartido a medios internacionales.

Rush, quien tuvo una importante carrera en el cine y la televisión por casi 60 años, ganó un Globo de Oro en 1954 por su actuación en Vinieron del espacio, siendo la actriz revelación en aquel momento. Además, actuó al lado de destacadas estrellas como Paul Newman (tres veces), Kirk Douglas, Rock Hudson, Dean Martin, Marlon Brando, Frank Sinatra y Richard Burton.

"Mi maravillosa madre ha fallecido pacíficamente a las 5:28 de esta tarde (del domingo). Estuve con ella esta mañana y sé que estaba esperando que regresara a casa sana y salva para marcharse Es apropiado que eligiera irse en Pascua, ya que era una de sus fiestas favoritas y ahora, por supuesto, la Pascua tendrá un significado más profundo para mí y mi familia", expresó su hija, Claudia Cowan.

Posteriormente, Cowan compartió una fotografía al lado de Bárbara Rush con un sentido mensaje de despedida. “Hay otra estrella brillando sobre nosotros esta noche. Mi hermosa madre fue llamada en Pascua de todos los días (…) y sé que seguirá viva en nuestros corazones a través de recuerdos apreciados y repeticiones de película. Ella era elegante y clásica actriz y la mejor madre del mundo”, escribió la comunicadora en Instagram este lunes.

Richard Carlson y Bárbara Rush protagonizaron la película de ciencia ficción, Vinieron del espacio.Fuente: Universal

Bárbara Rush, inicios y éxito en el cine y la televisión

Bárbara Rush comenzó en el teatro actuando en el Pasadena Playhouse de California en 1950 lo que la llevó a firmar su primer contrato con Paramount Pictures para debutar en The Goldbergs ese mismo año. Asimismo, destacó en los filmes: When Worlds Collide y Flaming Feather.

Sin embargo, el mayor éxito fue con It Came from Outer Space, o Vinieron del espacio, donde actuó al lado de Richard Carlson, Charles Drake, Joe Sawyer, Kathleen Hughes, entre otros. Estuvo en los largometrajes: Prince of Pirates y Taza, Son of Cochise.

De igual manera, la actriz hizo un trío de películas con Douglas Sirk: La primera legión, Magnífica obsesión y Capitán Lightfoot. Además, del filme Más grande que la vida con Nicholas Ray.

Rush también brilló en la televisión con su papel de Nora Clavicle en Batman y su personaje de Marsha Russell en la recordada serie Peyton Place. Del mismo modo, destacó por su actuación en las icónicas series de los 90: All My Children y 7th Heaven o El séptimo cielo, como la abuela Ruth Camden.

Bárbara Rush y Richard Carlson en sus papeles de John Putnam y Eilen Fields en It Came from Outer Space. | Fuente: Universal

Bárbara Rush habló de su amistad con Marilyn Monroe en Paramount

Bárbara Rush contó que conoció a Marilyn Monroe en sus inicios en Paramount Pictures. En ese sentido, la actriz mencionó que ella y la estrella de películas como Los caballeros las prefieren rubias y Cómo atrapar a un millonario hicieron una buena amistad.

"Oh, sí, (Marilyn y yo) éramos amigas. Estábamos juntas en el club del estudio. Cuando llegué a Hollywood, yo fui a Paramount y me metieron inmediatamente en el club del estudio. Es como una hermandad de mujeres. Marilyn Monroe estaba allí. Me encantaba. Marilyn era una dama encantadora. Era muy dulce y agradable. Todas las chicas del club de estudio lo pasábamos bien", declaró en una entrevista a Fox New Digital.

