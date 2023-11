'Monroe', el musical que desnuda emocionalmente a Marilyn, la leyenda de Hollywood

Aunque los años hayan transcurrido, el magnetismo que Marilyn Monroe ejerce sobre nosotros sigue intacto. Su belleza, que cautivaba desde el primer instante, su innegable carisma frente a la cámara, y la paradoja de ser un ícono sexual enfrentando desafíos en el amor, son elementos que contribuyen a que la rubia más célebre de Hollywood siga asombrándonos, incluso después de más de seis décadas desde su partida.

Monroe, un espectáculo musical es la más reciente creación de CAST Espectáculos, reconocida productora por sus exitosos tributos a Whitney Houston y Freddie Mercury. Dirigida por Manuel Rodríguez y coreografiada por Gastón Curbelo, la propuesta celebra a Marilyn a través de canciones y cuadros musicales que homenajean sus momentos más destacados en el cine. Karla Valer y Pedro Ibañez recrean la historia de la leyenda de Hollywood, en el Teatro Ricardo Blume.

Rodríguez, confeso admirador de Marilyn desde la infancia, revela a RPP que la inspiración para este proyecto provino de la serie Smash, que sigue la creación de un musical para Broadway basado en la vida de la icónica actriz. "Fue una mujer que rompió esquemas, una adelantada a su época. Tenía un empoderamiento mal entendido".

En la piel de Marilyn Monroe

Desde la entrada de Karla Valer a escena, rodeada de un elenco impresionante de cantantes y bailarines, queda claro que no solo es una bailarina excepcional sino también una intérprete hipnotizante. A pesar del desafío que implica el escenario en 360°, una particularidad del Teatro Ricardo Blume, Valer domina el espacio con sensualidad y carisma, desfilando con impresionantes reproducciones de vestidos inolvidables de Marilyn como el icónico traje rosado de Los caballeros las prefieren rubias o el vaporoso vestido blanco de La comezón del séptimo año.

"Bailamos de principio a fin y eso es lo más hermoso", comparte Valer. La artista se sumerge en el papel de Marilyn con gracia y sensualidad, dibujando con su cuerpo los momentos más impactantes de la vida de la estrella. "Aunque el baile está en mí, interpretar ha sido un gran reto. Eso es lo que hace que todo brille".

"Estábamos marcando una escena donde la dejan en el altar (una libertad creativa para representar su mala suerte en el amor). Me acordé de muchas imágenes y películas y sentí un vacío y una tristeza, como si realmente me hubiera pasado. Creo que fue lo más difícil de interpretar: que te dejen, que estés siempre sola, que nunca sientas que realmente eres suficiente".

Para este papel, Valer revela que estudió diversas fuentes, desde la película Blonde protagonizada por Ana de Armas para Netflix, hasta documentales y videos con las escenas más icónicas de Marilyn Monroe en el cine, y gifs animados con el rostro de la famosa rubia que abundan en Internet. Ese le ayudó la acercarse a esa sensualidad que ofrecía Marilyn en cada fotograma.

¿De qué trata Monroe?

En Monroe, se explora la historia de la leyenda, desde sus triunfos hasta sus lágrimas, miedos y desilusiones en el amor. La narrativa nos sumerge en un mundo dominado por hombres, contada a través de un elenco mayoritariamente femenino, brindando una nueva perspectiva de la rubia más famosa de Hollywood.

Conocemos a la mujer apasionada y llena de amor, que siempre encuentra una oportunidad para enamorarse de nuevo, y también al ser humano que supera los momentos más difíciles de la vida mientras lucha contra sus propios demonios y problemas de salud mental.

"Nos centramos más en sus parejas oficiales: Joe Di Maggio y Arthur Miller. Además, hay un último hombre que podría ser John F. Kennedy (con quien también se le vinculó), o cualquier otro hombre", explica el director Manuel Rodríguez. Todos estos personajes son interpretados por Pedro Ibáñez.

El musical ofrece una experiencia llena de glamour, elegancia, sensualidad y belleza. Una vivencia única donde se disfrutan interpretaciones en vivo de canciones icónicas como I Wanna Be Loved by You y Diamonds Are a Girl's Best Friend, alternando con música de grandes divas influenciadas por el legado de Marilyn Monroe, como Madonna, Christina Aguilera, Kylie Minogue, Lady Gaga y Britney Spears.

Monroe

Fecha: Hasta el 26 de noviembre

Lugar: Teatro Ricardo Blume

Función: Domingo a las 8 p.m.

Venta de entradas aquí.