Nicole Eggert, actriz de 'Baywatch', fue diagnosticada con cáncer de mama

La actriz Nicole Eggert, conocida por su papel en la serie Baywatch (Guardianes de la Bahía), hizo pública su lucha contra el cáncer de mama en una reciente entrevista con la revista People. La propia intérprete, de 51 años, detalló al mencionado medio que se trata de carcinoma cribiforme en estadio 2.

La artista, famosa por su interpretación como Roberta 'Summer' Quinn en la producción de los años 90, dijo que recibió el diagnóstico el pasado noviembre, después de someterse a un chequeo médico debido a intensos dolores y la presencia de un bulto en su pecho.

"Me dolía y sentía una palpitación. Mi médico inmediatamente me mandó hacer un chequeo, pero el problema es que no podía conseguir cita, estaba todo ocupado. Así que tuve que esperar hasta noviembre para que me vieran", explicó a la revista.

Actualmente, Eggert aguarda el inicio del tratamiento necesario para combatir la enfermedad. Sin embargo, uno de sus mayores temores radica en dejar solas a sus hijas Keegan y Dilyn, de 12 y 25 años respectivamente.

"Tengo una niña de 12 años en casa y yo soy la única responsable. No tengo familia, no tengo nada. Ella (Keegan) me necesita más que nada ni nadie", sostuvo.

Amigos de Nicole Eggert recaudan fondos para su tratamiento

Recordada por su participación en Baywatch (Guardianes de la Bahía) a los 20 años, Nicole Eggert continuó su carrera en televisión después de dejar la serie en 1994. En 2014, enfrentó problemas financieros y actualmente lidera el podcast Perfectly Twisted.

Ante las dificultades económicas, amigos cercanos de la actriz han lanzado una página de recaudación de fondos para ayudar con los gastos médicos relacionados con su tratamiento, brindando apoyo en este momento.

"Lo siento (el tumor). Está ahí. Es necesario extirparlo. Todo es cuestión de saber si puedo comenzar el tratamiento antes de la cirugía o si los especialistas pueden llevar a cabo la intervención y una vez hecha, debo comenzar el tratamiento", sostuvo.