Belinda fue actriz secundaria en ‘Baywatch’ (2017) y tuvo una escena con el actor Dwayne Johnson. | Fuente: Instagram

A pesar de que trabajaron juntos en la película ‘Baywatch’, Dwayne Johnson reveló que no se acuerda de Belinda. En una conferencia de prensa con diversos medios mexicanos para promocionar ‘Black Adam’, el actor sorprendió con su respuesta sobre la cantante.

Cuando uno de los reporteros le preguntó si recordaba a la intérprete mexicana, él respondió: “¿Quién es?”. Sin embargo, lo pusieron al tanto de su trabajo con ella hace unos años. Tras refrescarle la memoria, ‘La Roca’ solo tuvo palabras agradables para su compañera:

"Oh, sí, sí, me acuerdo, sí. Ella fue increíble, además de ser un gran ser humano también. Ella fue muy amable, muy dulce, me acuerdo de eso", dijo Dwayne Johnson.

Como se recuerda, ‘La Roca’ y Belinda compartieron roles en ‘Baywatch’ en el 2017 donde también participaron Zac Efron, Alexandra Daddario, Priyanka Chopra y más.

Dwayne Johnson promete que 'Black Adam' será "una nueva era en el universo DC"

Tal es la apuesta por este filme que el propio Dwayne Johnson apareció en la Comic-Con suspendido en el aire y disfrazado del personaje "Black Adam", mientras el resto del público gritó su nombre.

“Es una nueva era en el universo DC, hemos escuchado a los fans, que son lo más importante", prometió el actor ante miles de aficionados congregados en el Centro de Convenciones de San Diego.

Con un presupuesto que ronda los 200 millones de dólares, "Black Adam" tratará de recuperar al público de la popular franquicia de superhéroes después de los resultados irregulares de "Justice League" (2017), "Birds of Prey" (2020) y las entregas de "Suicide Squad" (2016 y 2021). Collet-Serra reconoció "la presión" al dirigir el proyecto.

"Ha estado mucho tiempo en preparación (...). Y el personaje era un reto, me gustan los personajes que actúan en una zona gris, con su propio sentido de la justicia", adelantó sobre el anti-héroe al que Johnson da vida.

Con un presupuesto que ronda los 200 millones de dólares, "Black Adam" tratará de recuperar al público de la popular franquicia de superhéroes después de los resultados irregulares de "Justice League" (2017), "Birds of Prey" (2020) y las entregas de "Suicide Squad" (2016 y 2021). Collet-Serra reconoció "la presión" al dirigir el proyecto.

"Ha estado mucho tiempo en preparación (...). Y el personaje era un reto, me gustan los personajes que actúan en una zona gris, con su propio sentido de la justicia", adelantó sobre el anti-héroe al que Johnson da vida.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 20 BLONDE... ¿La polémica está justificada?

La polémica se armó con "Blonde", la película sobre Marilyn Monroe que se acaba de estrenar en Netflix. ¿Es misógina cómo dicen? ¿O una historia diferente que la hace atractiva? Lucia Barja y Renato León analizan la película sobre el icono de Hollywood. 7 años de mala suerte si no escuchas este súper episodio.