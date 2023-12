Zac Efron revela que fue "realmente difícil" hacer de Kevin Von Erich en 'The Iron Claw'

Zac Efron está a la espera del estreno de la película The Iron Claw el próximo 22 de diciembre, en Estados Unidos, en donde interpreta al luchador profesional Kevin Von Erich, integrando un drama familiar en una de las historias más polémicas de la lucha libre junto con Jeremy Allen White (Kerry Von Erich), Harris Dickinson (David Von Erich), y Holt MacCallany (Fritz Von Erich) como los hermanos Von Erich.

Ahora, en una entrevistada dada a Variety, Zac Efron habló del papel que lo llevó a ponerse en forma y ganar hasta 15 libras de músculo. El actor, recordado por hacer de Troy Bolton en el musical adolescente High School Musical, reconoció que le tomó por sorpresa cuando el director Sean Durkin le pidió interpretar a Kevin Von Erich.

"Cuando Sean Durkin me dijo que es una película sobre lucha libre profesional, yo en mi cabeza pensaba: 'Dios mío, no, estás bromeando'. No tengo nada en común con un luchador profesional. No tengo el atletismo. Y estaré expuesto", manifestó.

Sin embargo, Zac Efron contó que, tras pensar en lo desafiante que sería el papel, tomó la decisión de hacer del ícono de lucha libre estadounidense. “Una vez más, siendo un perfeccionista de corazón, sabía que estaba preparado para este desafío”, señaló mientras describía el proceso de transformación de su físico para The Iron Claw.

En ese sentido, mencionó que “su necesidad de ser perfecto” para el papel de Kevin Von Erich se convirtió “en una obsesión” sin imaginar lo difícil que sería hacer la interpretación entrenando en el gimnasio durante varias horas diarias. “Realmente logré ese aspecto físico de los luchadores profesionales, lo cual fue realmente difícil”, añadió.

Zac Efron, Jeremy Allen White, y Harris Dickinson protagonizan The Iron Claw. | Fuente: A24

Zac Efron habló de la depresión que tuvo durante rodaje de Baywatch

En otro momento, Zac Efron sostuvo que años atrás pasó por un momento de depresión luego de “entrenar demasiado y usar diuréticos” para la película Baywatch en el 2017 donde interpretó al retirado atleta olímpico Matt Brody. “Aprendí mucho en el transcurso de Baywatch, aprendí de la manera más difícil a no sacrificar mi salud real por mirar la cámara”, dijo.

No obstante, recalcó que para su preparación como Kevin Von Erich recibió el apoyo del propio luchador profesional, quien ya había destacado a su personaje cinematográfico en Zac Efron. “Él fue un aliado imprevisto”, añade.

"Con todo ese peso, no te sientes normal. Y el dolor muscular de aparición tardía estaba por las nubes. Durante la preparación, una cosa es gestionarlo: no es necesario ser muy sociable. Me encontré retrayéndome bastante”, explicó.

The Iron Claw: ¿de qué trata la película protagonizada por Zac Efron?

Según la sinopsis oficial de The Iron Claw, la película dará a conocer el ascenso y la caída de la familia Von Erich, una dinastía de luchadores que tuvieron un gran impacto en el deporte desde los 60 hasta la actualidad.

La lucha en el ring no fue el único obstáculo para la familia de Kevin Von Erich (Zac Efron) sino que se ve envuelta en una serie de tragedias conocida como la ‘maldición de los Von Erich’. “Los Von Erich siempre serán la familia más grande en la historia de la lucha libre”, expresó el patriarca Fritz Von Erich en el tráiler.

La película, además, cuenta con un destacado elenco de actores conformado por: Lily James (Pam Adkisson), Maura Tierney (Doris Von Erich), Brady Pierce (Michael Hayes), Aaron Dean Eisenberg (Ric Flair), y Kevin Anton (Harley Race). Además, de los luchadores profesionales: Maxwell Jacob Friedman (Lance Von Erich) y Chavo Guerrero Jr ('The Sheik').