Bella Thorne se unió a la plataforma OnlyFans que exige a los seguidores de cada perfil el pago de una cuota mensual para ver su contenido. | Fuente: EFE

La actriz Bella Thorne, exestrella infantil de Disney Channel, ingresó US$ 1 millón durante sus primeras 24 horas al registrarse en la red social OnlyFans, que exige a los seguidores de cada perfil el pago de una cuota mensual para ver su contenido.



La actriz ganó más de US$ 2 millones en menos de siete días tras registrar el récord del mejor estreno en la plataforma, informó la empresa que cobra unos US$ 20 a cada usuario que desea ver sus fotografías y videos.



Bella Thorne fue la última celebridad que se sumó a la red social, aunque se dio de alta la semana pasada. Esta nació en 2016 con el fin de dar ingresos directos a los creadores de contenido.



En el último año, especialmente durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus, han creado sus perfiles artistas como la rapera Cardi B, el reparto de "Real Housewives of New York" y la modelo Blac Chyna.

FOTOS SUGERENTES, PERO NO HAY NUDISMO

También se ha convertido en una plataforma idónea para vender publicaciones eróticas o pornográficas, que estarían censuradas en otras redes sociales, a una masa de usuarios que ya supera los 50 millones de suscriptores y 700.000 creadores de contenido.



"No estoy haciendo nudismo", aseguró la actriz, de 22 años, en su perfil de Twitter.



En declaraciones a Los Ángeles Times, Bella Thorne avanzó que con los ingresos espera financiar proyectos cinematográficos y ayudar a causa benéficas, además de sacar beneficios para ella misma.



Varios medios de comunicación señalaron que su lucrativo perfil contiene numerosas imágenes sugerentes pero no explícitas.



Además, la intérprete adelantó que prepara una cinta con Sean Baker, el director de las aclamadas "The Florida Project" y "Tangerine", sin dar más detalles.



Bella Thorne ganó, el año pasado, un premio entregado por el portal Pornhub tras dirigir su primera película pornográfica, "Her & Him". (EFE)