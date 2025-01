James Woods llora tras perder su casa por incendio en Los Ángeles: "Era como un infierno"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

James Woods rompió en llanto al relatar como perdió su vivienda debido a los devastadores incendios que se vienen registrando en Los Ángeles, California. Fue a través de una entrevista en CNN el último miércoles, que el icónico actor de Érase una vez en América y Vampiros no pudo contener su frustración al revelar que tuvo que evacuar su casa.

“Un día estás nadando en la piscina y al día siguiente todi desaparece”, declaró entre lágrimas el actor de 77 años a la presentadora de CNN, Pamela Brown. En ese sentido, recordó que tuvo que ayudar a un vecino de 94 años que sufre de demencia para que pueda salir de su residencia.

“Él se quedó solo (…) Había tanto fuego casi que era como un infierno. Todas las casas a nuestro alrededor estaban en llamas”, sostuvo Woods luego de quebrarse al mencionar que la sobrina de su esposa de ocho años le dio su alcancía para que pueda reconstruir su hogar.

El último martes, el propio James Woods usó su cuenta de X (Ex Twitter) para publicar fotos y videos de su vecindario siendo invadido por las llamas. “No hay posesión más valiosa que tener amigos y buenos vecinos durante una tragedia. No puedo creer las bendiciones que disfrutamos y estoy humildemente agradecido”, escribió el actor de Casino, El especialista, entre otros filmes.

James Woods es un reconocido actor de Hollywood con dos nominaciones al Oscar. | Fuente: Columbia Pictures

¿Quiénes son los famosos de Hollywood que perdieron sus casas en Los Ángeles?

Jamie Lee Curtis no es la única celebridad de Hollywood que perdió su casa en Los Ángeles. De acuerdo con Los Ángeles Times, Mark Hamill, Mandy Moore y James Woods se vieron obligados a “evacuar sus viviendas” que fueron destruidas por los incendios.

Asimismo, entre la larga lista de famosos que fueron afectados están: Paris Hilton, Billy Cristal y Adam Brody. “Ellos han visto sus casas consumidas o dañadas por los incendios forestales que asolan varias zonas de los alrededores y muchos han recurrido a las redes para desahogarse”, reportó EFE.

Cabe resaltar que, según The Hollywood Reporter, en el Pacific Palisades tienen su residencia: Jennifer Aniston, Ben Affleck, Bradley Cooper, Eugene Levy, Tom Hanks, Rita Wilson, Reese Witherspoon, Adam Sandler, Michael Keaton, Miles Teller, Michael Mann, Ann Sarnoff, Carol Lombardini, Alan Bergman, Kathleen Kennedy, Steve Guttenberg y James Woods.

Muchos eventos de Hollywood tuvieron que postergarse por los incendios en Los Ángeles. | Fuente: AFP

¿Cuáles son los eventos postergados por los incendios forestales?

Muchos eventos de Hollywood tuvieron que postergarse por los incendios en Los Ángeles. Por ejemplo, los premios Oscar 2025 tuvieron que reprogramarse del viernes 17 de enero al domingo 19 de enero.

Los Critics Choice Awards 2025 comunicaron que la gala ya no se hará este domingo 12 de enero como estaba previsto. Ahora, la edición se realizará el domingo 26 de enero manteniendo su sede en el Barker Hangar de Santa Mónica, California.

En esa misma línea, los premios SAG Awards 2025 dieron a conocer la lista de nominados por medio de un comunicado de prensa el último miércoles 8 de enero y no de manera presencial como se esperaba.

El almuerzo de los premios AFI, que se iba a celebrar este viernes 10 de enero, también tuvo que reprogramarse. En ese sentido, la fiesta anual de té de los BAFTA, prevista para el 11 de enero en el hotel Four Seasons de Beverly Hills, tuvo que ser cancelada.

Del mismo modo, según informó Variety, varias decenas de eventos de Hollywood fueron cancelados como los estrenos de las películas: The Last Showgirl, Wolf Man, Better Man, The Pitt y Unstoppable.

