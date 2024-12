Se acabó el amor: desde Daddy Yankee, Cazzu hasta JLo y Ben Affleck, las parejas que se separaron este 2024

El 2024 estuvo lleno de sorpresas en el mundo del entretenimiento, con separaciones que dejaron a muchos en shock. Estas parejas pusieron fin a sus historias de amor, generando titulares y reacciones en todo el mundo.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El 2024 ha sido un año marcado por inesperadas rupturas en el mundo del espectáculo y más allá. Parejas que parecían inseparables anunciaron el fin de sus relaciones, sorprendiendo a sus seguidores y al público en general. Entre las más comentadas está la de Daddy Yankee y Mireddys González, quienes después de casi 30 años juntos declararon que tomaron caminos diferentes, donde el cantante aseguró que fue la madre de sus hijos quien pidió separarse. Esta decisión generó una oleada de reacciones en redes sociales, reflejando cuánto habían calado en sus admiradores.

Mientras tanto, Cazzu y Christian Nodal, cuyo romance había sido objeto de titulares durante meses, también se despidió oficialmente este año, dejando a muchos cuestionándose sobre los desafíos que enfrentan las relaciones en el ojo público, ya que el mexicano, poco después de terminar con la argentina, se casó con Ángela Aguilar.

Por otro lado, Jennifer Lopez y Ben Affleck, quienes se habían convertido en una de las parejas más mediáticas, decidieron seguir adelante por separado. Esto marca el cuarto divorcio de la cantante.

En esta nota repasa todas las parejas que han puesto fin a su relación este año y todos los detalles tras sus rupturas.

Nicki Nicole terminó relación con Peso Pluma tras infidelidad por parte del mexicano.Fuente: @nickinicole

MARZO

La actriz que dio vida a la princesa Padmé Amidala en Star Wars se divorció oficialmente del bailarín y coreógrafo, luego de 11 años de matrimonio, confirmó la revista People en un informe. Esta separación legal se da luego de que Natalie Portman solicitara la demanda de divorcio en julio de 2023.

"El divorcio se concretó en febrero en Francia, donde Portman y Millepied viven con sus hijos, su hijo Aleph, de 12 años, y su hija Amalia, de 7", resaltó un representante de la actriz. Según la revista, Portman decidió llevar el proceso de su divorcio “de una manera discreta” después de que distintos medios internacionales revelaran una relación extramarital de Millepied con una joven de 25 años.

FEBRERO

El vínculo amoroso entre Peso Pluma y Nicki Nicole llegó a su fin después de un video que se hizo viral que muestra al artista mexicano tomado de la mano con otra mujer en Las Vegas, aparentemente después del Super Bowl, donde fue captado sin la presencia de su pareja.

Aunque expresó su dolor por la situación, Nicki Nicole agradeció el apoyo recibido por parte de sus seguidores. "Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que están haciendo llegar", escribió en redes sociales.

ABRIL

Los actores anunciaron su divorcio después de poco más de 14 años de matrimonio. En un mensaje compartido en redes sociales, solicitaron que se respete su silencio durante este momento. "Apreciamos sinceramente que respete el deseo de privacidad de nuestra familia", escribieron.

El artista británico, de 52 años, famoso por su participación en filmes como Borat (2005) y Hugo (2009), y la actriz australiana, de 48 años, conocida por sus roles protagónicos en películas como Wedding Crashers (2005) y Bachelorette (2012), contrajeron nupcias en 2010 y tienen tres hijos. Ambos compartieron un comunicado en Instagram confirmando su separación.

MAYO

El cantante mexicano confirmó el fin de su romance con la artista argentina. "Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra hija, Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio", se lee.

Por su parte, Cazzu dejó en claro que no dará detalles de su ruptura y que agradece el apoyo de sus seguidores quienes le han escrito mensajes de apoyo. "Los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores. Hoy, como muchas veces lo fue, y como todavía quedan, muchas nos acompañan, algunos con odio y otros con mucho amor. Gracias, todo sana".

Nodal terminó su relación con Cazzu y meses después, contrajo matrimonio con Ángela Aguilar.Fuente: @cazzu/@nodal

Después de 14 meses juntos, el cantante británico y la actriz canadiense se separaron. The Sun reportó que Styles, de 30 años, y Russell, de 29, rompieron luego de un viaje a Japón en abril, según fuentes cercanas. El informe aseguró que la pareja atravesó un momento difícil tras su viaje y han decidido tomarse un tiempo separados. "Él ha estado en Estados Unidos y ella en Londres. Eran una pareja encantadora, pero las cosas se pusieron tensas".

La 'Princesa del pop' compartió una imagen con una frase donde reafirmaba su soltería y, además, descargó contra su expareja Paul Richard Soliz. Tras terminar su reciente relación, aseguró que "jamás volverá a estar con un hombre". La intérprete de Oops!...I Did It Again subió en sus historias de Instagram una foto del medio TMZ, donde aparece junto a Soliz mientras él conduce un auto. La cantante lo tildó de "hipócrita", ya que ella buscaba esconderse de los paparazzi.

AGOSTO

Tras dos años de matrimonio, la intérprete de Love Don't Cost a Thing comenzó el proceso legal para divorciarse de Ben Affleck, con quien se casó en Las Vegas en julio de 2022, luego de haber retomado su relación en 2021. JLo acudió, personalmente, a la corte con los documentos para divorciarse de Affleck. "Ella presentó los documentos por sí misma y sin un abogado", reportó el medio TMZ.

Los rumores de la separación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck comenzaron desde mayo de este año. El actor de Daredevil fue captado saliendo solo de una casa en el vecindario de Brentwood en Los Ángeles, lejos —y fuera — de la mansión que tiene junto a Lopez.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron en Las Vegas en julio de 2022. Fuente: @jlo

Álvaro Morata y Alice Campello compartieron la noticia a través de sus redes sociales y generó especulaciones sobre una posible infidelidad. Sin embargo, tanto el capitán de la Selección Española de Fútbol como la modelo italiana afirmaron: "No ha habido en ningún momento faltas de respeto".



"Tras un tiempo de reflexión, Alice y yo hemos tomado la decisión de separar nuestros caminos", anunció Morata en sus historias de Instagram el lunes. "Una relación maravillosa y de respeto recíproco donde nos hemos querido y ayudado el uno al otro muchísimo (... ). Es una decisión dolorosa, por lo que pedimos respeto y empatía", agregó.

SEPTIEMBRE

Hace un año, Joe Jonas solicitó el divorcio de Sophie Turner, alegando que su matrimonio de cuatro años estaba "irremediablemente roto". En septiembre de este año, el cantante de Jonas Brothers y la estrella de Juego de tronos finalmente pueden decir que están oficialmente solteros.

Según documentos judiciales presentados el 6 de septiembre y obtenidos por People y TMZ, un juez de Florida firmó la sentencia de divorcio. Aunque los términos del acuerdo son confidenciales, los documentos indican que fue alcanzado "en el mejor interés de las partes y de la familia".

El actor fue visto en un apasionado beso con una mujer que no era Rosalía, con quien mantenía una relación amorosa. Las imágenes, que circularon en la prensa internacional, llegaron justo un día después del cumpleaños de la cantante española (25 de septiembre), lo que sugiere el fin de su relación.

La mujer que acompaña a Jeremy no es una desconocida; se trata de la actriz estadounidense Molly Gordon, su compañera de reparto en la exitosa serie The Bear, donde también interpretan a una pareja.

OCTUBRE

Después de 36 años de matrimonio, el actor argentino Guillermo Francella y su esposa Marynés Breña se separaron, de acuerdo con la panelista Paula Varela en el programa Socios del espectáculo (El Trece). "Tengo que contar la separación de Guillermo Francella y Marynés. Pasaron una crisis muy profunda. Ambos siguen compartiendo eventos familiares, tienen una muy buena relación", mencionó. "En el último tiempo a él se lo vio viajando solo junto a su hermano, hará unas tres semanas en Miami. Ella también hizo un viaje sola".

Fuentes revelaron a People que Channing Tatum y Zoë Kravitz cancelaron su compromiso. Una noticia que llegó después de trabajar juntos en Blink Twice, el debut como directora de Kravitz, donde Tatum brilló como protagonista. Su compromiso fue anunciado hace un año.

Ni Tatum ni Kravitz, ni sus representantes, han hecho declaraciones sobre esta inesperada ruptura, ignorando las solicitudes de comentarios de medios como Page Six y People.

Tomas reveló en los comentarios de una publicación de Instagram que ella y el actor de El sorprendente hombre araña se separaron "hace meses". En respuesta a un fan que le preguntó si aún estaba "saliendo con Andrew Garfield" y le pidió que le dijera que era su admirador, Tomas respondió: "Terminamos hace meses, pero estoy segura de que le alegrará saber que es querido".

El actor nominado al Oscar por Hasta el último hombre y Tick, Tick... Boom! fue visto por primera vez con la autoproclamada filósofa y "bruja profesional" en marzo, cuando aparecieron tomados de la mano en lo que parecía ser una cita doble con la cantante Phoebe Bridgers y el actor Bo Burnham.

NOVIEMBRE

Chiara Ferragni y Fedez

Tras ocho años de matrimonio y dos hijos en común, Fedez comunicó el fin de su romance con la diseñadora Chiara Ferragni. "Chiara y yo hemos pasado por muchos momentos difíciles, mi enfermedad... Han sido tres años muy complicados y, lamentablemente, no aguantamos".

DICIEMBRE

Luego de casi 30 años de matrimonio, el reconocido cantante de reguetón confirmó la separación de su esposa, luego de “muchos meses de intentar salvar su matrimonio”. Fue a través de un comunicado, difundido este lunes en sus historias en Instagram, que el intérprete de Gasolina, Rompe y Lo que pasó, pasó, informó que recibió la petición de divorcio de Mireddys González.

“Respeto la decisión de Mireddys y agradezco el tiempo que compartimos, lleno de bendiciones y valores, de amor y con una hermosa familia que seguirá siendo nuestra prioridad”, sostuvo.

Daddy Yankee y Mireddys González contrajeron matrimonio en 1995.Fuente: @daddyyankee

La famosa cantante y el actor han terminado su relación después de un año de romance. "Ambos son jóvenes y están centrados en su carrera, por lo que decidieron tomarse un descanso", mencionó una fuente cercana a la pareja a la revista People.

Hasta el momento, ni la intéprete de Please Please Please ni el ganador del Oscar se han pronunciado; sin embargo, la ruptura llega en la mejor etapa de la carrera de la artista, ya que está en su gira mundial Short n’ Sweet que llegará a su fin en abril de 2025; además, tendrá un especial de Navidad en Netflix que se llamará Unas vacaciones sin sentido.

Podcast recomendado El doctor Pedro Rondón, psicólogo de parejas y sexólogo, señaló que es un mito creer que existe la “media naranja” por que se basa en el libro "El banquete de Platón" donde cuenta que había seres unidos por la espalda, entre hombres o mujeres y que cuando se rebelaron los separaron y de allí comenzaron a buscar a su otra mitad. Precisó que la media naranja implica que hay otra mitad para poder realizarte y eso es un mito, porque en una relación de pareja no debe existir una dependencia. Si una persona se la pasa buscando a una pareja que la "complemente" no es saludable porque se crea una dependencia, sostuvo. Leer más Conexión | programa ¿Es verdad que tenemos una media naranja?