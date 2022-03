Benedict Cumberbatch ganó su estrella en el pase de la fama de Hollywood. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Robyn Beck

El actor británico Benedict Cumberbatch recibió su estrella en el paseo de la fama de Hollywood este martes, pocas semanas antes de la gala de los Oscar 2022 en la cual sabrá si conquista su primera estatuilla.

En la ceremonia realizada en el corazón de la meca del cine, el protagonista de "El poder del perro" recibió elogios del jefe de los estudios Marvel, Kevin Feige, y de JJ Abrams, quien dirigió entregas de "La Guerra de las Galaxias" y "Star Trek".

"Es un honor extraordinario", dijo Cumberbatch, de 46 años, quien protagoniza en la próxima película de Marvel "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

El actor expresó sentimientos encontrados en el evento al cual acudieron sus seguidores. "Soy británico, por lo que una parte de mí ve esto como una experiencia difícil", comentó. "La otra parte de mí está disfrutando bastante de este enorme toque al ego".



Benedict Cumberbatch ofreció un discurso al recibir su estrella en el paseo de la fama de Hollywood. | Fuente: AFP

Benedict Cumberbatch sobre la guerra entre Ucrania y Rusia

En su discurso, Benedict Cumberbatch habló del cambio climático, del dolor que la pandemia de la COVID-19 causó en la gente, y se refirió también a la invasión de Rusia en Ucrania, pidiendo acciones para detener este ataque.

"No podemos quedarnos atrás. (...) Necesitamos actuar", dijo.

"Apoyen organizaciones de derechos humanos, presionen a sus políticos, al banco, a las industrias, a que busquen algo que puedan hacer para ayudar", instó.

Cumberbatch alcanzó fama mundial con la serie de la BBC "Sherlock". Este año fue nominado a mejor actor por la Academia gracias a su interpretación de Phil Burbank, el vaquero sombrío del western "El poder del perro" dirigido por Jane Campion.

El drama que aborda la masculinidad tóxica en el oeste de Estados Unidos en los años 1920, y que está disponible en Netflix, conquistó 12 nominaciones al Oscar, incluyendo la de Cumberbatch.

El actor se mide con el español Javier Bardem, Andrew Garfield, Will Smith y Denzel Washington. La 94ª edición de los premios de la Academia será celebrada el 27 de marzo en Los Ángeles.

(Con información de AFP)

