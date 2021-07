Bob Odenkirk, protagonista de "Better Call Saul", sufrió un colapso en pleno rodaje de la serie. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Valerie Macon

Luego de sufrir un colapso en pleno rodaje de la sexta temporada de "Better Call Saul", debido a "un problema relacionado con el corazón", el actor Bob Odenkirk ya se encuentra "estable", según informaron sus representantes a la prensa estadounidense.

De acuerdo con el portal TMZ, el intérprete de 58 años fue hospitalizado en un hospital de Albuquerque, en Nuevo México (Estados Unidos) y permaneció inconsciente durante las primeras horas. Sin embargo, actualmente está despierto y dueño de sí mismo.

"Bob y su familia querrían expresar su gratitud por los increíbles doctores y enfermeros que le están cuidando, así como a los actores, el equipo y los productores [de 'Better Call Saul'] que permanecieron a su lado", dijeron los representantes.

Asimismo, manifestaron que Bob Odenkirk y su entorno más íntimo agradecieron "la avalancha" de buenos deseos que les hicieron llegar en las últimas horas.

Bob Odenkirk Suffered 'Heart-Related' Medical Emergency https://t.co/8yNHqKiRo1 — TMZ (@TMZ) July 28, 2021

Bryan Cranston pide orar por Bob Odenkirk

Tras enterarse de la hospitalización del actor Bob Odenkirk, su excompañero de reparto, Bryan Cranston, no pudo evitar enviarle unas palabras.

A través de las redes sociales, quien dio vida a Walter White en "Breaking Bad" compartió una fotografía junto a Bob Odenkirk y pidió a sus seguidores que oren por su bienestar.

“Hoy me desperté con una noticia que me ha dejado ansioso toda la mañana. Mi amigo Bob Odenkirk colapsó anoche en el set de ‘Better Call Saul’”, escribió al inicio de su publicación en Instagram.

Y continuó: “Se encuentra en el hospital de Albuquerque y recibe la atención médica que necesita, pero el público aún no conoce su estado. Por favor, tómate un momento en tu día de hoy para pensar en él y enviarle pensamientos positivos y oraciones a tu manera, gracias”.

