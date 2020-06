Los fans de "Breaking Bad" no pierden la esperanza de que Bryan Cranston y Aaron Paul retomen sus personajes en "Better Call Saul". | Fuente: AMC

Los fans de "Breaking Bad" no han perdido la esperanza de que Bryan Cranston y Aaron Paul aparezcan en "Better Call Saul" retomando sus roles de Walter White y Jesse Pinkman. Sin embargo, parece que su aparición en la película "El Camino" será lo último que los seguidores sepan de ellos, según ha revelado el cocreador Peter Gould.

"Me gusta pensar que no tenemos la obligación de que Walt y Jesse vuelvan a 'Better Call Saul' porque tienen una gran aparición en 'El Camino'", dijo Gould en conversación con el portal Collider. "Pero dicho eso, me encantaría tenerlos de vuelta. Me encantaría que Bryan dirija un episodio. Pude escribir un episodio que Bryan dirigió, estuve en el set con él todos los días, y fue una experiencia maravillosa", señaló.

El guionista de "Breaking Bad" también dedicó unas palabras al actor Aaron Paul."Es posiblemente el ser humano más feliz que he conocido, y hace que todos a su alrededor sean felices. Así que sí, me encantaría tenerlos de vuelta", sostuvo.

Por los comentarios de Gould, parece más probable que, en caso de que regresaran a la franquicia, Paul lo haga para interpretar a Jesse Pinkman; mientras que Cranston podría volver como director. Sea como sea, no parece que entre en los planes del equipo incluirlos próximamente en el spin-off.

Por el momento, los espectadores tendrán la oportunidad de ver próximamente la sexta y última temporada de "Better Call Saul", ficción protagonizada por Bob Odenkirk en el 2021.

UNA DE LAS MEJORES SERIES DEL S. XXI

"Breaking Bad" fue incluida en el top 10 de las 100 mejores series estrenadas en el siglo XXI, según una lista elaborada por el diario inglés The Guardian. Creada y producida por Vince Gilligan, narra la historia de Walter White (Bryan Cranston), un profesor de química que se ve inmerso en una serie de problemas de dinero luego de que le diagnostican un cáncer de pulmón inoperable.

En busca de poder pagar su tratamiento y seguir sustentando a su familia, se asocia junto a un exalumno suyo, Jesse Pinkman (Aaron Paul) y empieza a cocinar y vender metanfetamina. La serie logró obtener durante tres años consecutivos el premio a la mejor serie por parte de los Premios WGA. (Con información de Europa Press)