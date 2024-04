Shannen Doherty, actriz de 'Beverly Hills 90210', toma radical decisión frente a su cáncer terminal

Shannen Doherty, famosa por su participación en la serie Beverly Hills 90210, contó detalles de cómo está manejando su vida mientras lucha contra el cáncer de mama en etapa avanzada. En el reciente episodio de su podcast Let's Be Clear, la intérprete, de 52 años de edad, dijo que la enfermedad ha cambiado sus prioridades.

Consciente del impacto que su condición podría tener en su familia, la actriz está tomando medidas para aligerar la carga a su madre, Rosa Doherty.

"No importa si tienes una enfermedad terminal o lo que sea, creo que sí, obviamente, debes vivir la vida al máximo y abrazarla mientras estás vivo. Pero supongo que para mí es el cáncer lo que realmente me ha hecho hacer un balance de mi vida y cambiar mis prioridades. Y mi prioridad en este momento es mi mamá", precisó.

En ese sentido, Doherty ha decidido embarcarse en un proceso de reducción de sus pertenencias para facilitarle las cosas a su progenitora. Ella espera vender y donar parte de sus muebles y objetos personales.

"No quiero que ella tenga un montón de cosas con las que lidiar. No quiero que tenga cuatro unidades de almacenamiento llenas de muebles. Ninguno de nosotros necesita realmente todas las cosas que tenemos. A todos nos vendría bien una pequeña reducción de cosas y no ser la acaparadora en la que me estaba convirtiendo con todos mis muebles", dijo.

Shannen Doherty envía mensaje a Kate Middleton en su lucha contra el cáncer

Shannen Doherty, se ha convertido en una voz activa en la lucha contra el cáncer desde que fue diagnosticada con la enfermedad, en 2015. Desde entonces, comparte en redes sociales cómo enfrenta la enfermedad, tanto en sus días más optimistas como cuando le invade el miedo.



Con motivo del anuncio de Kate Middleton, quien también está luchando contra la enfermedad, la actriz ha enviado un mensaje de apoyo a la princesa de Gales. "Ser una figura pública no implica que el público posea a esa persona. Todos tenemos derecho a enfrentar las enfermedades de la vida en privado", escribió en Instagram.



"El embate de teorías conspirativas, la apropiación y la simple curiosidad morbosa obligaron a esta persona a explicarse antes de que pudiera aceptarlo y explicárselo a sus hijos. Rezo para que este sea un momento de aprendizaje para todos nosotros, para respetar la privacidad de los demás independientemente de estar en el ojo público", agregó.



Finalmente, Doherty compartió su admiración por Middleton, quien ha mostrado una gran "fortaleza" frente al "interminable" escrutinio al que se ve sometida mientras lucha contra el cáncer.

Shannen Doherty decide "reducir" sus cosas en medio del cáncer terminal que afronta. | Fuente: Instagram: Shannen Doherty

