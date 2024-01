Shannen Doherty habló del tiempo que le quedaría de vida por su cáncer de mama: ¿qué dijo?

Shannen Doherty pasa sus días apegada a la vida y disfrutando cada momento con sus seres más queridos luego de que su cáncer de mama regresara en 2020, pese los tratamientos, quimioterapias, y demás citas médicas, que viene haciendo para tratar este mal que la aqueja desde el 2015, año en que se le diagnosticó la enfermedad por primera vez.

Ahora, la recordada actriz de las icónicas series de televisión Beverly Hills 90210 y Hechiceras habló del tiempo que le quedaría de vida. En uno de sus últimos episodios de su pódcast, Shannen Doherty señaló que tiene como objetivo “aguantar” unos años más de vida hasta que lleguen nuevos tratamientos.

“Siempre hablo del hecho de que solo tenemos que exprimir otros tres a cinco años y entonces habrá terapia de células T o habrá esto. Va a haber muchas más opciones que darán otros cinco años. Luego, en esos cinco años, hay todo otro grupo de opciones, y finalmente habrá una cura”, reflexionó la actriz de 52 años.

En ese sentido, Shannen Doherty confesó que cada mañana se despierta agradeciendo a Dios por seguir con vida y que viene preparándose para cualquier situación que se le presente.

“Rezo. Me despierto y me acuesto agradeciendo a Dios, rogando por las cosas que me importan sin pedir demasiado. Esto me conecta con un poder superior y la espiritualidad. Mi fe es mi mantra. Mi vida hasta este momento me estaba preparando para lo que Dios me tiene aquí para lograr”, añadió la también productora estadounidense.

Shannen Doherty fue diagnosticada con cáncer de mama el 2015. | Fuente: Instagram

Shannen Doherty agradeció a su oncólogo por viaje en yate

En otro momento, Shannen Doherty agradeció a su oncólogo Lawrence Piro por llevarle de viaje en yate por as costas de Italia cumpliendo así uno de sus más anhelados sueños.

“Me invitaste a un increíble yate junto a tu familia, y pude ir a Italia con ustedes. Era algo que estaba en mi lista de deseos", sostuvo la actriz a su oncólogo, quien fue invitado en el pódcast.

Seguidamente, elogió a Doherty por su valentía a la hora de arrojarse al agua. "Saltó desde todos los niveles del yate, incluso el más alto. Shannen no tiene miedo", respondió el médico.

Shannen Doherty reveló que su cáncer se expandió a los huesos

Semanas atrás, Shannen Doherty reveló que su cáncer de mama se expandió hasta los huesos, pese a sus tratamientos.

La actriz decidió contar su situación en una entrevista donde confesó que no quiere morir ya que "no ha terminado de vivir".

“No he terminado de vivir. No he terminado de amar. No he terminado de crear. No he terminado con la esperanza de cambiar las cosas para mejor”, manifestó a People.