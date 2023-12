"No he terminado de vivir": Shannen Doherty revela que su cáncer de mama se expandió a los huesos

La actriz Shannen Doherty reveló que su cáncer de mama se expandió hasta los huesos. A pesar de sus tratamientos, la recordada protagonista de Beverly Hills 90210 decidió contar su situación en una entrevista donde confesó que no quiere morir ya que "no he terminado de vivir".

“No he terminado de vivir. No he terminado de amar. No he terminado de crear. No he terminado con la esperanza de cambiar las cosas para mejor”, comentó a People.

En diferentes oportunidades, Shannen Doherty aseguró que no le temía a la muerte, sin embargo, después de su reciente diagnóstico se está preparando para lo peor. En ese sentido, lanzará un podcast donde hará un repaso de su carrera y cómo su enfermedad no le ha detenido.

El programa se llamará Let’s Be Clear with Shannen Doherty y llegará a través de iHeartRadio a partir del próximo 6 de diciembre. El objetivo que tiene la actriz es apoyar la investigación y recaudación de fondos para el cáncer y, al mismo tiempo, demostrar que las personas con diagnósticos terminales aún tienen mucho que ofrecer.

Shannen Doherty: ¿cuándo fue diagnosticada de cáncer?

En el 2015, la actriz reveló que padecía de cáncer de mama y atribuyó a la empresa que la representaba (Tanner, Mainstain, Glynn & Johnson) de su diagsnóstico. De acuerdo con su comunicado, la agencia fue negligente al lidiar con su seguro de salud, lo que afecto finalmente a su diagnóstico final.

De acuerdo a su demanda, en 2013, la empresa de representación recibió un recibo del seguro de la actriz correspondiente al 2014, pero lo ignoró. Al no haber sido pagado, la cobertura de su seguro de salud fue cancelada y no pudo volver a asegurarse hasta el año siguiente. Fue en ese periodo de tiempo que la actriz no pudo realizarse chequeos constantes, y al hacerlo recién en marzo de ese año recibió la apremiante noticia.

Elenco de Beverly Hills 90210 le rindió homenaje

Tras su diagnóstico, los actores de la recordada serie se reunieron y brindaron mensajes de aliento a su compañera de reparto Shannen Doherty. Tori Spelling, Jennie Garth, Brian Austin Green, Ian Ziering, Jason Priestley y Gabrielle Carteris asistieron a una convención que congregaba a participantes de las series de TV más exitosas de los años 80 y 90.

“Ella me enseñó mucho. Me alegra que haya sido mi compañera en escena. Era grandiosa en el papel que hacía conmigo… Ninguno de nosotros estaría aquí si no fuera por Shannen”, dijo Luke Perry, actor que interpretaba a Dylan McKay, novio de Doherty en la serie.

El cáncer de Shannen Doherty regresó con fuerza

En 2020, confesó que su cáncer regresó. Los tratamientos, las quimioterapias y más citas al médico para evitar la expansión del mal, no resultaron suficientes ya que algunas células cancerígenas habían sobrevivido.

En una entrevista con la revista Elle, Shannen Doherty confesó que el mal se había convertido en metastásico o Estadio IV, lo que significa que se extendió más allá de sus senos. La artista aseguró que lo más difícil de esta situación fue contarle a su madre y a su esposo que su cáncer continúa en su cuerpo: “Ella es un ser humano tremendamente fuerte y valiente, igual que mi marido, pero estaba preocupada por él”.