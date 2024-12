Billie Eilish fue golpeada por un objeto en la cara durante su concierto en Estados Unidos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La cantante Billie Eilish fue impactada en el rostro con un objeto que le fue arrojado durante un concierto que ofreció en Arizona (EE. UU.), informaron medios estadounidenses.

La intérprete de 22 años se hallaba interpretando el tema What Was I Made For? en el Desert Diamond Arena de Glendale, en Arizona, cuando alguien del público le arrojó lo que aparenta ser un collar o pulsera que le dio en el rostro, un incidente que fue registrado en videos que luego fueron publicados en redes sociales.

Tal como se observa en dichas imágenes, Billie Eilish se detuvo por un momento e hizo una mueca de incomodidad, para acto seguido continuar con la interpretación de la canción de la película y éxito de taquilla Barbie, la cual ganó un premio Oscar, a la vez que arrojó a un lado el objeto.

La cantante inició en septiembre pasado su gira Hit Me Hard and Soft, la cual proseguirá a partir de febrero en Australia y Europa.

En anteriores oportunidades ya se refirió a los objetos que le arrojan sus seguidores durante algunos de sus recitales, lo cual reconoce suele ser a modo de muestras de cariño, pero es algo que ocurre desde hace tiempo y "puede ser peligroso", como le dijo el año pasado al medio especializado The Hollywood Reporter.

Billie Eilish, golpeada en la cara con un collar lanzado en concierto



La cantante Billie Eilish fue impactada en la cara por un collar lanzado desde el público en Arizona. A pesar de este contratiempo, siguió interpretando y desechó el objeto del escenario pic.twitter.com/vOWEUPMjk3 — RT en Español (@ActualidadRT) December 15, 2024

Billie Eilish, la artista más joven en ganar dos Oscar

Billie Eilish ganó su segundo Oscar por What Was I Made For?, tema incluido en la esperada película Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.

Esta estatuilla la consagra como la artista más joven -22 años- en recibir este tipo de galardones. Como se recuerda, junto a su hermano Finneas, también fueron ganadores en 2022 por su canción No Time to Die para la película de James Bond que lleva el mismo nombre.

La canción What Was I Made For? fue compuesta por la propia cantante estadounidense Billie Eilish y contó con la colaboración de su hermano, quien produjo el tema en su estudio casero de Los Ángeles.

Este tema íntimo y desgarrador sirve de fondo sonoro para escenas fundamentales de la película, al tiempo que subraya de forma conmovedora el mensaje y sentimiento de la misma.

