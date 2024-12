Dick Van Dyke y Cher entre las personas evacuadas del 'incendio 'Franklin' en California

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El actor Dick Van Dyke y la cantante Cher se encuentran entre las miles de personas que han tenido que ser evacuadas de sus hogares a consecuencia del incendio que se ha producido en la zona de Malibú, en el estado de California, informan medios locales.



Van Dyke, que cumple 99 años el próximo viernes, dijo que él y su esposa, Arlene, huyeron de su hogar con sus mascotas cuando el incendio, al que se le ha puesto el nombre de Franklin, amenazó su comunidad, informó The New York Times.



"Arlene y yo hemos evacuado sanos y salvos con nuestros animales, excepto Bobo, que escapó cuando nos íbamos", dijo, refiriéndose a uno de sus gatos. "Estamos rezando para que esté bien y que nuestra comunidad en Serra Retreat sobreviva a estos terribles incendios", según el Times.



Liz Rosenberg, la publicista de Cher, dijo en una breve entrevista telefónica que la cantante fue evacuada a un hotel el lunes por la noche junto con sus mascotas. No proporcionó más detalles.



Seis mil personas evacuadas por incendio en California

El incendio, todavía sin controlar, ha obligado a la evacuación de unas 6.000 personas y el cierre de carreteras y escuelas ante el riego de rápida propagación de las llamas en la ciudad de Malibú, en el oeste de California.

El incendio ha quemado más de 2.200 acres (casi 9 kilómetros cuadrados) en menos de 24 horas y se extendió a lo largo de la costa del Pacífico, obligando al cierre de todas las escuelas en el centro y el este de Malibú, donde residen más de 10.000 habitantes, informó el departamento de Bomberos de California (FireCal).

Los equipos de bomberos trabajan a contrarreloj para apagar las llamas, que se originaron anoche a la altura de la carretera de Malibu Canyon y el parque estatal Malibu Creek.

El Servicio Nacional de Meteorología mantiene hasta este miércoles un aviso de alerta roja por fuertes rachas de viento en el condado de Los Ángeles y el colindante Ventura, que podrían alcanzar hasta los 120 km/h.

