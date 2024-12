Shawn Mendes vuelve al Perú para un memorable concierto en Costa 21

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Shawn Mendes regresa al Perú luego de seis años. Gracias al auspicio de Studio 92, el reconocido cantante canadiense dará un memorable concierto el 1 de abril del 2025 en el Costa 21, en el distrito de San Miguel, para hacer vibrar a todos sus fans con sus clásicos —y exitosos— temas: There's Nothing Holdin Me Back, Treat You Better, Señorita, Wonder, Stitches, entre muchos otros.

Como parte de su gira ‘Solo para Amigos y Familia’, el músico y compositor de 26 años pisará suelo peruano para poder estrenar los nuevos temas de su quinto álbum Shawn donde dará a conocer temas inéditos mezclando el folk pop y rock pop.

La última vez que Shawn Mendes pisó la capital fue el 14 de diciembre del 2019, cuando se presentó en el Jockey Club como parte de la gira Shawn Mendes: The Tour. Desde aquella fecha el artista no ha vuelto a dar un show en nuestro país.

¿Cuándo es la preventa de entradas?

La preventa de entradas en Teleticket será este sábado 14 y domingo 15 de diciembre a partir de las 11 a. m. con hasta 15% de descuento pagando con tarjetas Interbank.

Shawn Mendes regresó a la música con su nuevo álbum 'Shawn'. | Fuente: Instagram

Shawn Mendes volvió a la música tras superar problemas de salud

El tour de Shawn Mendes denominado Solo para Amigos y Familia llega poco tiempo después de que el artista internacional anunció oficialmente su regreso a la música con el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, Shaw.

Esta noticia emocionó a sus fanáticos, quienes esperaban el retorno del cantante con muchas ansias, pues ya habían pasado dos años desde que comunicó su retiro en julio del 2022.

En aquel momento, el músico estaba de gira para promocionar Wonder, su último disco lanzado en 2020.

Shawn Mendes vuelve al Perú con su gira 'Solo Para Amigos y Familia'. | Fuente: Instagram (shawnmendes)

¿Qué dijo Shawn Mendes sobre su regreso a la música?

Shaw Mendes lanzó su álbum titulado como Shawn el 18 de octubre de este 2024. Las dos primeras canciones Why Why Why y Isn't That Enough se estrenaron el 8 de agosto, fecha en la que es el cumpleaños del propio interpréte.

"La música realmente puede ser medicina. Hace 2 años sentí que no tenía ni idea de quién era yo. Hace un año no podía entrar en un estudio sin caer en pánico total. Así que estar aquí ahora mismo con 12 hermosas canciones terminadas se siente como un regalo", indicó el artista.

Asimismo, Shawn Mendes agradeció a todos sus fans por ser "increíblemente solidarios, pacientes y cariñosos" con su proceso. Ahora, el cantante y modelo confirmó que regresa al Perú para brindar un espectacular concierto el 1 de abril en el Costa 21.

Shawn Mendes es un reconocido cantante, compositor, músico y modelo canadiense.Fuente: Instagram (shawnmendes)

