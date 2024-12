Billie Eilish compara la adicción a las redes sociales con fumar cigarrillos: "Es un problema"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Billie Eilish se confiesa sobre su relación con las redes sociales. La joven cantante ganadora de dos premios Oscar habló, recientemente, con la revista Complex —donde fue fotografiada para portada— y afirmó que busca evitar el uso de sus cuentas en Instagram y Tik Tok para encontrar un equilibrio de comunicación con sus fieles seguidores.

La intérprete de What Was I Made For?, tema de la película Barbie y ganadora en la última edición de los Oscar, fue consultada sobre su poca inactividad en X (Ex Twitter) en los últimos días. Ante esto, dijo que dejó de usar X, Instagram y Tik Tok pero que, lamentablemente, no pudo dejar de usar sus redes.

“El problema es que me encanta interactuar con los fans cuando estoy de gira. Me encanta ver todos los videos y todos los ángulos. Me encanta ver cómo se siente y piensa la gente sobre el espectáculo”, comenzó diciendo la también compositora de 22 años.

En ese sentido, Billie Eilish señaló que, cuando entra a Internet, se ve “atrapada” comparando esta situación con el problema de acción que puede tener una persona con fumar.

“Entro en Internet para ver los videos que quiero ver, pero luego me atrapa. Entonces me pongo todo jodida y me quedo estancada. Así que he vuelto a usarlo, pero estoy tratando de dejarlo. Son (como fumar) mis cigarrillos. Es realmente un problema”, expresó.

Billie Eilish ganó su segundo Oscar a Mejor canción original por What Was I Made For?, de Barbie. | Fuente: AFP

Billie Eilish resalta "aspectos positivos" de las redes sociales

A pesar de cuestionar el contante uso de las redes sociales, Billie Eilish mencionó que "es realmente genial" saber que algunas cosas sí son positivas como, por ejemplo, las preguntas y respuestas que pueda tener con sus seguidores en Instagram y la comunicación fluida con sus fans.

"Algunas cosas son maravillosas y me encantan y las valoro. Pero, repito, la gente hace que este tipo de cosas sean realmente difíciles. Es triste para mí. Algunas personas arruinan la vida de los demás", mencionó la hermana de Finneas O’Connell.

Cabe mencionar que, en el 2020, la propia Eilish confesó que dejó de leer los comentarios en Instagram debido a que la "negatividad" estaba "arruinando" su vida.

"Es mucho peor de lo que fue antes. Es extraño: cuanto más increíbles son las cosas que logras, más te odia la gente", señaló en aquella oportunidad.

Billie Eilish es una exitosa cantante, compositora y productora musical estadounidense. | Fuente: Instagram (billieeilish)

Billie Eilish confesó que perdió amigos cuando se hizo famosa

Meses atrás, Billie Eilish contó que perdió amigos una vez que se hizo popular. La artista afirmó que su vida cambió después de firmar su primer contrato con Interscope Records el 2015.

"De repente era famosa y no podía relacionarme con nadie. Fue duro. Fue muy duro", declaró Eilish durante una entrevista en el podcast Miss Me?, de BBC, con las presentadoras Lily Allen y Miquita Oliver.

Seguidamente, la ganadora de nueve premios Grammy reveló que solo su amiga Zoe seguía con ella y que las demás personas a su alrededor eran parte de su equipo de trabajo. "Era mi cumpleaños 20 y recuerdo mirar alrededor de la habitación y solo había gente que empleo (…) Y todos 15 años o más mayores que yo", dijo.

Por último, detalló que cuando uno de los empleados "dimitió" ante ella, pudo darse cuenta de que en realidad las personas allí no eran sus amigos. "Fue lo peor que me ha pasado. Y eso me hizo darme cuenta de que 'oh, espera, esto es un trabajo' (...) Si me dejaban no volverían a verme", añadió.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis