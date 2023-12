Billie Eilish: "Me gustan chicos y chicas, déjenme en paz"

Tras revelar su atracción hacia personas del mismo género, Billie Eilish ha decidido enfrentar los comentarios sobre su orientación sexual a través de sus redes sociales. La cantante abordó el tema de manera directa, instando a que respetaran su privacidad: "Me gustan los chicos y las chicas. Déjenme en paz al respecto, por favor".

¿Qué dijo Billie Eilish?

Durante el evento Power of Women, auspiciado por Variety y presentado por Lifetime, la talentosa intérprete de 21 años expresó sus sentimientos hacia las mujeres. "Amo a las mujeres como personas. Me siento atraída por ellas de verdad. Me siento atraída físicamente, pero también me intimidan mucho, su belleza y su presencia", compartió.

Semanas después, Eilish fue nuevamente convocada por la revista para un evento que reconoció las mejores canciones del año. En este, la artista recibió un premio por la canción What Was I Made For de Barbie, y al respecto comentó: "Vi el artículo y pensé: 'Oh, supongo que salí del armario hoy'. Está bien, genial. Es emocionante para mí porque supongo que la gente no lo sabía, pero es genial que lo sepan (...) Estoy a favor de las chicas".

"No (salí del armario), no lo hice (...) Pero pensé '¿no era obvio'? No me di cuenta de que la gente no lo sabía. Realmente no creo en eso. Simplemente digo '¿por qué no podemos simplemente existir? (...) Estuve haciendo esto durante mucho tiempo y simplemente no hablé de ello".

¿Qué respondió Billie Eilish?

A pesar de su disposición inicial para hablar del tema, Eilish recurrió a sus redes sociales después del evento para recalcar su posición y solicitar respeto: "Me gustan los chicos y las chicas. Déjenme en paz al respecto, por favor".

La joven artista también expresó su descontento por la exposición en una alfombra roja, destacando la importancia de centrarse en asuntos que realmente importan. "Gracias Variety por mi premio y también por exponerme en una alfombra roja a las 11 a.m., en lugar de hablar sobre cualquier otra cosa que importe".

Billie Eilish y Jesse Rutherford

En mayo, Billie Eilish puso fin a su relación de siete meses con el cantante Jesse Rutherford. La noticia fue confirmada por el representante de la artista, quien aclaró que la separación se llevó a cabo de manera amistosa, descartando cualquier implicación de terceras personas en la ruptura.

"Podemos confirmar que Billie y Jesse se separaron amistosamente y siguen siendo buenos amigos. Todos los rumores de infidelidad son falsos. Ambos están actualmente solteros", señaló el comunicado compartido por la CNN.

En otro aspecto de su vida sentimental, el documental Billie Eilish: The World's a Little Blurry reveló una relación anterior de la cantante con el rapero Brandon Adams. La película mostró un amorío marcado por la toxicidad y conductas violentas.

Billie Eilish pide respeto a su privacidad.Fuente: Instagram/Billie Eilish

La cantante reveló que se siente atraía por otras mujeres.Fuente: Instagram/Billie Eilish