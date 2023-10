Lance Bass pide a los fans que perdonen a Justin Timberlake, como lo hizo Britney Spears

El cantante Lance Bass, excompañero de Justin Timberlake en *NSYNC, pidió a los fans de Britney Spears que perdonen al artista, luego de conocerse algunos pasajes oscuros de su relación con la Princesa del Pop.

Aunque Lance reconoció el derecho de todos a tener su propia opinión sobre Timberlake, enfatizó la importancia de la actitud de Spears, como un modelo de tolerancia y perdón.

"Todos tienen su propia opinión. Solo siento que el mundo está tan lleno de odio en este momento, que necesitamos practicar un poco el perdón", comentó a TMZ, mientras se disponía a tomar un vuelo en Los Angeles. Añadió: "Britney lo hizo. Tomemos su ejemplo".

El libro de memorias de Britney, The Woman in Me, ha sido un rotundo éxito, y Lance expresó su alegría por su capacidad para contar su versión de los acontecimientos. Además, bromeó sobre la posibilidad de que Michelle Williams , quien presta la voz para la versión de audiolibro, realice sus propias memorias en el futuro.

¿Qué pasará con *NSYNC?

En cuanto a la situación de *NSYNC, Lance comentó que no hay planes inmediatos de una gira o un nuevo disco, a pesar de su reciente reunión para los MTV VMAs. "No había planes para un tour, ni para un álbum. Podríamos hablar pronto, pero no nada planeado por el momento".

The Woman in Me

La cantante Britney Spears reveló un impactante episodio que vivió durante la relación amorosa que mantuvo con Justin Timberlake. El testimonio de la Princesa del Pop salió a la luz a pocos días del lanzamiento su libro de memorias, The Woman in Me.

En el texto, Spears asegura que estuvo embarazada del integrante de *NSYNC, y que juntos tomaron la difícil decisión de abortar, tras una serie de discusiones sobre el tema.

"Quería mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos. Esto sería mucho antes de lo que había previsto". dijo Britney Spears sobre su embarazo que, según detalló, tuvo lugar en el año 2000, cuando ambos rondaban los 19 años.

A pesar de haber sido "criada para no abortar", la cantante dejó en claro que la decisión de interrumpir el embarazo fue tomada en conjunto. Inicialmente, mencionó que "nunca" habría decidido interrumpir su embarazo, pero Timberlake estaba "seguro de que no quería ser padre".