De confesiones reveladoras a momentos tensos: Charlie Sheen y su ex Denise Richards se reencuentran en un reality

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En el reciente episodio de Her Wild Things, el reality show de Denise Richards, la actriz recordó la turbulenta relación que vivió con su exesposo Charlie Sheen, recordado protagonista de la serie Two and a Half Men (Dos hombres y medio). Después de un año sin verse, el reecuentro estuvo repleto de revelaciones impactantes y momentos muy tensos, donde también se abordó la relación que el actor mantiene actualmente con sus hijas, Sami y Lola.

Un romance de ensueño con un final tormentoso

Denise Richards y Charlie Sheen se casaron en 2002. Tras un "torbellino romántico", dieron la bienvenida a su primera hija, Sami, en 2004. Sin embargo, la relación se deterioró rápidamente y se separaron mientras Richards estaba embarazada de su segunda hija, Lola.

"Luego de mi primera cita con Charlie, nos casamos 9 meses después. Antes de casarnos, mucha gente quería diseñar mi vestido de novia. Giorgio Armani nos llevó a Italia, fuimos a su villa, fue un cuento de hadas", recordó la actriz al inicio del episodio. "La gente no sabe esto, él y yo tuvimos una ceremonia católica, tuvimos que hacer las clases pre-cana, un curso que se ofrece a parejas que se preparan para casarse en la iglesia católica. No sé cómo pasamos para poder casarnos, pero lo hicimos. Nuestra relación fue muy fácil. Obviamente fue muy diferente a nuestro divorcio".

De hecho, cuando comenzaron a enfrentar sus primeros problemas, acudieron a una terapeuta de pareja recomendada por el abogado de Charlie Sheen, pero las cosas no salieron como esperaban. "La terapeuta me llama y me dice: 'Si te quedas con él, tendrás que ir a terapia todos los días por el resto de tu vida'", reveló la actriz.

Denise decidió dejar la casa que compartía con el actor cuando tenía seis meses de embarazo de Lola. "Charlie y yo estuvimos casados cuatro años y medio antes de que yo solicitara el divorcio. Él había estado sobrio durante unos 4 años y muy comprometido con su sobriedad. Nunca pensé que alguien tan comprometido pudiera recaer", dijo. "Justo después de quedar embarazada de Lola, todo empezó a cambiar rápidamente. Un día él fue a trabajar, hubo una noche horrible la noche anterior, y yo empaqué mis cosas, empaqué las cosas de Sami, llamé a mi ama de llaves para que viniera. Nos fuimos al Hotel Beverly Hills y presenté el divorcio".

Entre los problemas y discusiones, la pareja intentó retomar su relación, aunque nuevamente sin éxito. "Siempre quise que las niñas supieran que hice todo lo posible para que funcionara", agregó Denise.

La tensa relación de Charlie Sheen con sus hijas

Más tarde en el episodio, Denise le dijo a sus hijas que Charlie Sheen quería verlas. Mientras Lola, de 19 años, estaba de acuerdo, Sami, de 21, no lo estaba. La actriz admitió que la relación de sus hijas con el actor no ha sido buena. "Las niñas han pasado por mucho con su papá, ha sido una montaña rusa", dijo.



Sami Sheen dijo que "preferiría hacer cualquier otra cosa" antes que reunirse con su papá para cenar. "Mi papá y yo realmente no hemos hablado mucho en los últimos 5 meses. Con él, las cosas van en grandes altibajos. Durante los primeros 13 años de mi vida fue realmente malo. Luego estuvimos bien por un par de años y ahora es simplemente como, bueno...", declaró.

Por su parte, Lola dijo que las cosas entre ella y Sheen "definitivamente han mejorado", incluso comentó que ambos se hacen pedicuras quincenales juntos.

Al final, solo Denise y Lola se reunieron con Charlie; la actriz comentó que era la primera vez que lo veía en un año; sin embargo, la conversación estuvo marcada por recuerdos agridulces.

"Aquí estamos, qué demonios. Nunca he estado en un reality show", comenzó Charlie, mientras Denise decía que los productores de The Real Housewives of Beverly Hills (otro reality) lo habían querido tener en el programa. "Hasta hace como 3 días vi ese reality y me topé con una pelea, pero no conocía el contexto. Elegí el tuyo por razones obvias. Nuestro almuerzo no se parecerá en nada a eso", replicó Charlie.

Lola Sheen tiene temor de ser famosa

A medida que avanzaba la comida, Lola reveló a sus padres que nunca había tenido una cita real con un chico, aseguró que le "costaba" encontrar novios porque nunca estaba segura de si le gustaban a ella o eran fanáticos de su papá. "Un chico tenía un 'crush' conmigo... y literalmente tenía un póster de mi papá en su pared. Estaba un poco obsesionado, o mucho. Muy raro", comentó.

Eso dio pie a que Denise y Charlie recordaran su primera cita, que fue en el condominio del actor en ese entonces.

"Había un juego de béisbol importante que tenía que ver. Ni siquiera creo que pedimos comida. Me detuve en una licorería", dijo él, antes de que Denise afirmara que fue ella quien lo hizo. "Lo pasamos bien esa noche. Lo único que diré sobre nosotros, pasando por lo difícil que fue nuestro divorcio, es que tú sabías que siempre te respaldaba. Nunca iba a dar una conferencia de prensa y decir esto o aquello... Siempre te respaldé", dijo Denise.

"Genial", respondió Sheen, antes de decirle que "apreciaba" que hubiera hecho eso para que pudieran "tener momentos como este" ahora.

Más adelante, Lola confesó tener miedo de ser famosa, pero Sheen le aconsejó nunca leer los comentarios. Richards intervino al recordarle que eso le resultó difícil durante su separación, porque "lo que tuiteaba y decía de mí era repugnante".

Antes de que finalizara el episodio, Charlie Sheen resumió el almuerzo como "encantador" y expresó su amor por ambas. El último episodio del reality show se emitirá el próximo martes

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis