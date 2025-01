Blake Lively y Ryan Reynolds buscarán desestimar la demanda de difamación de Justin Baldoni

Blake Lively y Ryan Reynolds están en medio de un pleito legal con Justin Baldoni, que comenzó luego del estreno de Romper el círculo. El conflicto involucra denuncias de acoso y comportamiento indebido.

Blake Lively y su esposo Ryan Reynolds no dan su brazo a torcer. Los actores informaron al juez encargado de la demanda que les entabló Justin Baldoni que planean solicitar la desestimación del caso por difamación presentado por el director y protagonista de Romper el círculo (It Ends With Us), según reportó Variety.

“Las partes Lively-Reynolds tienen la intención de presentar una moción para desestimar la demanda de los demandantes”, indicó el abogado Michael J. Gottlieb, en cumplimiento de la instrucción del juez de mantener la notificación breve.

El próximo lunes 3 de febrero, los abogados de ambas partes se presentarán en la corte para la primera audiencia sobre el conflicto legal entre los coprotagonistas de Romper el círculo, marcando un nuevo capítulo en esta disputa que comenzó cuando Lively reveló haber sido víctima de "acoso sexual repetido" durante el rodaje de la película.

¿Por qué demanda Justin Baldoni a Blake Lively y Ryan Reynolds?

El enfrentamiento legal entre Lively y Baldoni se remonta a diciembre, cuando la actriz presentó una denuncia contra él por acoso sexual y represalias. Desde entonces, la disputa escaló a los tribunales: mientras Lively acusa a Baldoni de conducta inapropiada en el set, el actor responde con una demanda por difamación y extorsión, incluyendo a Ryan Reynolds en el proceso.

El caso está bajo la supervisión del juez Lewis J. Liman, quien ha programado la primera audiencia para el 3 de febrero. Según el calendario establecido, el juicio podría comenzar en marzo de 2026. En su demanda, los abogados de Baldoni solicitan una compensación de al menos 400 millones de dólares por daños y perjuicios.

