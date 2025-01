“Estoy lejos de ser perfecto”: Justin Baldoni y el mensaje donde se disculpa con Blake Lively tras disputa por 'Romper el círculo'

En diciembre, Lively acusó a Baldoni y a los estudios Wayfarer de dañar su reputación tras denunciar el "acoso sexual repetido y otros comportamientos perturbadores" ocurridos durante el rodaje de Romper el círculo.

En un nuevo capítulo de la disputa legal entre Blake Lively y Justin Baldoni, se ha filtrado un mensaje de voz en el que el director de Romper el círculo (It Ends With Us) intenta disculparse con la actriz por su reacción ante los cambios en el guion propuestos por ella.

El audio, obtenido por el Daily Mail, tiene una duración de seis minutos y revela a un Baldoni contrariado, tratando de enmendar la situación luego de la polémica por la versión final de la escena en la azotea. Aunque la fecha exacta en la que fue grabado sigue sin confirmarse, en la grabación el cineasta reconoce sus errores y admite que su respuesta inicial no fue la mejor.









Según fuentes de The Hollywood Reporter, el conflicto entre Lively y Baldoni surgió en la postproducción, luego de que la película pasara por una semana de nuevas filmaciones y Lively solicitara una segunda edición.Fuente: Columbia Pictures

Las disculpas de Justin Baldoni a Blake Lively

“Estoy lejos de ser perfecto. Soy un hombre con defectos, como mi esposa puede atestiguar”, dice Baldoni. “Y voy a meter la pata. Voy a decir lo incorrecto. Voy a meter la pata hasta el fondo. Probablemente voy a enojarte, pero siempre me disculparé y encontraré la manera de volver a mi centro. Eso es algo que te puedo asegurar. Lamento haberte hecho sentir así”.

El conflicto por las modificaciones en el guion salió a la luz cuando Baldoni presentó una demanda por 400 millones de dólares contra Lively y su esposo, Ryan Reynolds. En los documentos legales, incluyó conversaciones privadas en las que la actriz manifestaba su frustración por la actitud del director ante sus propuestas.

“Creo que tú y yo hemos estado tratando de construir una relación, y siento que lo hemos logrado”, expresó. “Quiero decir, aquí estamos —hablando así— yo grabando esto en mi teléfono a las 2 a.m., pero en gran parte comunicándonos por mensajes de texto y notas de voz. Y, siendo honesto, esa no es mi mayor fortaleza. Me encanta estar con la gente, compartir el espacio con alguien cara a cara, y siento que ahí es donde mejor me desenvuelvo”.

Continuó diciendo: "Definitivamente, he fallado en algunas de nuestras conversaciones por texto y mensajes de voz porque hay mucho que comunicar, muchas cosas pasando… Todo esto para decir que realmente estoy ansioso por pasar más tiempo juntos. Creo que eso será clave para nuestra química, que para mí ha estado ahí desde el inicio”.

The Hollywood Reporter también reveló que Ryan Reynolds escribió "gran parte" del diálogo de una escena en un balcón de 'Romper el círculo', sin que Baldoni fuera informado al respecto.Fuente: Columbia Pictures

Se viene el juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni

La disputa entre Lively y Baldoni comenzó en diciembre, cuando la actriz presentó una denuncia en su contra por acoso sexual y represalias. A partir de entonces, el conflicto escaló hasta los tribunales: mientras que Lively lo acusa de comportamiento indebido en el set, Baldoni responde con una demanda multimillonaria por difamación y extorsión, en la que también incluye a Ryan Reynolds.

El caso está en manos del juez Lewis J. Liman, quien programó una audiencia inicial para el 3 de febrero. De acuerdo con el calendario establecido, el juicio podría iniciar en marzo de 2026. En su demanda, los abogados de Baldoni solicitan una compensación de al menos 400 millones de dólares por daños y perjuicios.

