Premios BAFTA 2025 dejó fuera a Margaret Qualley y nomina a Selena Gomez como Mejor actriz de reparto

Los BAFTA 2025 reveló este miércoles la lista de nominados oficiales a los premios donde Cónclave y Emilia Pérez cuentan con el mayor número de opciones en las categorías asignadas por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión con doce y once nominaciones, respectivamente.

Asimismo, Selena Gomez volvió a conseguir una nueva nominación en el cine apareciendo en la categoría Mejor actriz de reparto en los BAFTA 2025 por su papel de Jessi del Monte, esposa del narcotraficante 'Manitas' del Monte encarnado por Karla Sofía Gascón.

A pesar de las críticas y cuestionamientos de usuario en redes sociales por su acento y pronunciamiento de español en Emilia Pérez, Gomez competirá con Ariana Grande (Wicked), Felicity Jones (The Brutalist), Jamie Lee Curtis (The Last Showgirl), Isabella Rossellini (Conclave) y su compañera de reparto Zoe Saldaña (Emilia Pérez).

Es así como la recordada Alex Russo de Los hechiceros de Waverly Place vuelve a la palestra en un evento cinematográfico tras ser nominada en los Globos de Oro 2025 en dos categorías individuales con Emilia Pérez y la serie de Hulu, Only murders in the building, pero sin poder llevarse ninguno de los premios.

Margaret Qualley fue nominada a Mejor actriz de reparto en los Globos de Oro 2025. | Fuente: Instagram (trythesubstance)

Margaret Qualley quedó fuera los premios BAFTA 2025

Un caso diferente es el de Margaret Qualley, quien quedó fuera de la nominación a Mejor actriz de reparto en los premios BAFTA 2025. La coprotagonista de Demi Moore en la aclamada película de comedia oscura La sustancia no pudo ser considerada en la edición 78 por la Academia Británica.

Qualley, quien interpreta a la joven y sensual Sue, fue nominada en los Globos de Oro 2025 siendo considerada una de las actrices más prometedoras de Hollywood. En la gala de los Globos de Oro relució su talento al hacer un breve sketch con Demi Moore interpretando juntas una escena de La sustancia consiguiendo las risas y aplausos de los invitados.

Pese a quedar fuera, Margaret Qualley podrá asistir al evento de los denominados ‘Oscar británicos’ pues The substance, o La sustancia, se posiciona en cinco categorías en los BAFTA 2025 en: Mejor director (Coralie Fargeat), actriz principal (Demi Moore), guion original, sonido y maquillaje.

Selena Gomez interpreta a Jessi del Monte en el musical Emilia Pérez. | Fuente: Pathé Films

¿Qué películas quedaron fuera de los BAFTA 2025?

Entre las películas que quedaron fuera de los BAFTA 2025 están: Maria, la película basada sobre la vida de Maria Callas y protagonizada por Angelina Jolie. También quedó fuera La habitación de al lado, de Pedro Almodóvar, ganadora del premio Venecia 2024 y Challengers, comedia protagonizada por Zendaya.

¿Cuándo y dónde se hará la premiación de los BAFTA 2025?

La ceremonia de los premios de cine BAFTA 2025 se realizará a cabo este 16 de febrero de 2025 en el Royal Festival Hall de Londres. La presentación estará a cargo de David Tennant, estrella de la serie británica Doctor Who.

¿Dónde ver la gala de los BAFTA 2025?

Los premios BAFTA 2025 será transmitido por el canal británico BBC. Del mismo modo, se puede seguir la premiación y la ceremonia en vivo por las redes sociales de BAFTA. El especial de la alfombra roja será transmitido en el canal de los Premios BAFTA en YouTube.

