Bradley Cooper revela pasado con las drogas y el alcohol

El actor Bradley Cooper, reconocido por su trabajo en títulos como Silver linings playbook y American sniper, ha compartido una faceta desconocida de su vida. En el reciente episodio de Running Wild with Bear Grylls: The Challenge en National Geographic, Cooper abrió su corazón y hablo sobre su lucha contra las adicciones y cómo esta experiencia influyó en su papel en A star is born, película por la que recibió su cuarta nominación al premio Oscar.

A sus 48 años, Bradley confesó que su lucha no estuvo relacionada con la fama, sino con un período tumultuoso en su vida. "¿Pero definitivamente tuviste algunos años salvajes?", le preguntó Bear Grylls. "En términos de alcohol y drogas, sí. Pero no tiene nada que ver con la fama. Tuve suerte. Dejé de beber a los 29 años y he estado sobrio durante 19 años", comentó.

La experiencia de Cooper con las adicciones le ayudó a interpretar uno de los mejores papeles que hizo para la pantalla grande: Jackson Maine, el famoso cantante de country rock atrapado en la espiral del alcohol y las drogas en A star is born, que le valió que le valió nominaciones al Oscar, Globo de Oro y BAFTA. "Hizo que fuera más fácil poder entrar realmente allí. Y gracias a Dios, estaba en un momento de mi vida en el que me sentía cómodo con todo eso, así que realmente podía dejarme llevar".

La muerte de su padre

La travesía de Bradley Cooper no solo lo llevó a confrontar sus adicciones, sino también a reflexionar sobre la vida y la muerte. La pérdida de su padre debido al cáncer de pulmón en 2011 lo sumergió en pensamientos oscuros. "En aquella época, sin duda, me refugié en una actitud nihilista, como si pensara que yo también podría estar a punto de morir. Pasé un tiempo sin estar en mi mejor momento, hasta que me di cuenta de que tenía que aceptar quién era realmente y hacer las paces conmigo mismo", explicó.

Sin embargo, Bradley siguió adelante y de aquel momento difícil, extrajo lecciones que lo impulsaron a ser un mejor padre para su hija de 6 años, Lea, fruto de su relación con la modelo Irina Shayk. "Uno aprende de los errores de sus antecesores. Y yo cometeré millones de los cuales espero que Lea aprenda, y luego seré riguroso conmigo mismo para seguir creciendo", dijo.

Nueva película y controversia

Bradley Cooper vuelve a la actuación en la película biográfica Maestro, donde interpreta al afamado director de orquesta Leonard Bernstein, junto a Carely Mulligan. El actor no ha participado de la promoción del filme en el Festival de Venecia, para solidarizarse con la huelga de actores y guionistas en Hollywood.

Recientemente, las redes sociales se encendieron cuando Netflix presentó el primer tráiler de la película. En este adelanto, se observa a Bradley y Carey utilizando prótesis nasales para personificar al recordado compositor judío y a su esposa. A pesar de la controversia, los hijos del músico salieron en defensa de esta elección, enfatizando que Cooper rinde un homenaje respetuoso a la memoria de sus padres.