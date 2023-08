Nueva película animada Hayao Miyazaki abrirá el Festival de San Sebastián

El maestro japonés Hayao Miyazaki estrena en Europa su última película animada Kimitachi wa Dō Ikiru ka durante la inaguración del Festival de San Sebastián.

El renombrado cineasta japonés Hayao Miyazaki, creador de clásicos como El viaje de Chihiro (2001) y Mi vecino Totoro (1988), regresa con su reciente creación: Kimitachi wa Dō Ikiru ka (¿Cómo vives?). La magia de Miyazaki iluminará el Festival de San Sebastián con el estreno europeo de esta obra animada, que además inaugurará el prestigioso evento.

Después de su proyección en el Festival de Toronto el 7 de septiembre, las miradas se vuelven hacia San Sebastián, donde se llevará a cabo el estreno europeo de la cinta animada. La película, también conocida como The boy and the heron, es la más reciente creación del genio detrás de El castillo en el cielo (1986) y Nicky, la aprendiz de bruja (1989). La película será presentada el 22 de septiembre, luego de la ceremonia de apertura.

¿De qué trata la película?

Kimitachi wa Dō Ikiru ka es una película escrita y dirigida por Hayao Miyazaki, basada en la novela homónima de Yoshino Genzaburō. La trama se enfoca en el crecimiento psicológico de un joven, quien, a través de sus interacciones con sus amigos y su tío, encuentra su lugar en el mundo. La banda sonora está a cargo del compositor habitual de las películas de Miyazaki, Joe Hisaishi.

El legado de Hayao Miyazaki

A los 82 años, Hayao Miyazaki sigue siendo una figura influyente en el mundo de la animación. Fundador del aclamado Studio Ghibli en 1985, junto a Isao Takahata, se ha ganado un nombre en por títulos como Porco rosso (1992) y La princesa Mononoke (1997). Entre sus obras más aclamadas se encuentran El viaje de Chihiro, por la que ganó el premio Oscar a Mejor Película Animada en 2002, y El increíble castillo vagabundo (2004) y Se levanta el viento (2013), títulos que también compitieron por la estatuilla dorada.

Un regreso triunfal a San Sebastián

El Festival de San Sebastián ha sido un hogar recurrente para las obras de Miyazaki, con su cuarta participación en el evento. Sin embargo, esta vez es diferente, ya que será la primera ocasión que una película del aclamado cineasta, animador e ilustrador forme parte de la Sección Oficial del festival, junto a una selección diversa y emocionante de películas que compiten por la Concha de Oro.

Completan la lista otros 12 títulos: All dirt roads taste of salt (Raven Jackson), El sueño de la sultana (Isabel Herguera), Ex-husbands (Noah Pritzker), La ista roja (Robin Campillo), La mesías (Javier Calvo y Javier Ambrossi), La práctica (Martín Reutman), MMXX (Cristi Puiu), O corno (Jaione Camborda), Puan (María Alché y Benjamín Naishtat), Dispararon al pianista (Fernando Trueba y Javier Mariscal), Un amor (Isabel Coixet) y Un silence (Joachim Lafosse).