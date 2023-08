Robert De Niro: la trayectoria de un ícono del cine que cumple 80 años

En el mundo del cine, Robert De Niro es sinónimo de excelencia y versatilidad. Nacido en Nueva York el 17 de agosto de 1943, llega a los 80 años como un actor inigualable en demanda, tanto para el cine como para la televisión; con la posibilidad de recibir una octava nominación a los premios Óscar por Los asesinos de la luna (dirigida por Martin Scorsese); y con cuatro largometrajes y tres series de televisión pendientes por estrenar.

Antes del cambio de milenio, De Niro ya había rodado con los mejores directores de Hollywood. Sin embargo, su colaboración con Scorsese ha sido una alianza incomparable, dando lugar a obras maestras como Taxi driver (1976), Toro salvaje (1980), por la que ganó su segundo Óscar, y El Irlandés (2020). Además, su camaleónica capacidad de transformación ha permitido que interprete una gran variedad de papeles, desde un psicópata hasta el diablo, y su habilidad para la comedia también es impresionante.

Hablar de Robert De Niro es hablar de algunos de los mayores clásicos del cine. Películas como El padrino II (1974), New York, New York (1977), El cazador (1978), Érase una vez en América (1984), La misión (1986) y El corazón del ángel (1987) son solo algunos ejemplos. Y aún no hemos llegado a Uno de los nuestros (1990), El cabo del miedo (1991), Una historia del Bronx (1993), Casino (1995), Heat (1995), Sleepers (1996), La habitación de Marvin (1996), Jackie Brown (1996) o Ronin (1998), entre muchas otras.

Muchas películas, pocas palabras

De Niro siempre se ha cuidado de contar de más. Prueba de ello fue su paso por el Festival de San Sebastián para recoger el Premio Donostia. Era septiembre de 2000. Le anunciaba un joven Javier Bardem: "Gracias por habernos enseñado que el talento no es suficiente para ser un gran actor, sino que es una ingente cantidad de trabajo y disciplina, y que es fundamental el deseo y el compromiso con lo que hacemos". De Niro tras la proyección del típico vídeo solo dijo: "No sabía que había hecho tantas películas… Es un honor estar aquí, su cálida acogida ha sido maravillosa”.

De Niro: Versatilidad y transformación

Robert De Niro ha interpretado una gran variedad de personajes a lo largo de su carrera, desde el joven Vito Corleone en El padrino Parte II, actuación que le valió su primer Óscar, hasta el gánster Sam 'Ace' Rothstein en Casino. Otros papeles memorables incluyen a Travis Bickle en Taxi driver, al boxeador Jake LaMotta en Toro salvaje y al gánster Jimmy Conway en Buenos muchachos.

También destaca su capacidad de transformación. Antes de interpretar a Corleone, De Niro pasó cuatro meses a Sicilia para dominar el acento de sus habitantes. También se conoce que para Toro salvaje ganó 27 kilos, y para El Cabo del miedo pagó a un dentista para que le estropeara la boca y le diera un aspecto temible y asqueroso a la vez.

Los desafíos personales de Robert De Niro

Más allá de las luces de Hollywood, Robert De Niro ha enfrentado desafíos personales. Tras la trágica muerte de su único nieto Leandro, por una mezcla letal de drogas a principios de julio, el actor anunció que había sido padre por séptima vez. Además, ha superado un diagnóstico de cáncer de próstata en 2003.

A sus 80 años, De Niro sigue siendo una figura de admiración en Hollywood y continúa trabajando. A su último estreno, la comedia Todo sobre mi padre (2023), le seguirán el próximo año los largometrajes Ezra, Tin Soldier, Wise guys y After exile y las series Nada, Mr. Natural y Zero day.