Murió en accidente aéreo Brett James, cantautor y ganador del Grammy, a los 57 años

El cantautor y productor estadounidense, Brett James, falleció el último jueves en un accidente aéreo en Carolina del Norte a los 57 años, informó el medio FOX 17. El músico, ganador del Grammy, viajaba con otras dos personas en una avioneta que se estrelló cerca de la escuela primaria Iotla Valley. De acuerdo con las informaciones preliminares, la Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que no hubo sobrevivientes.

De acuerdo con dicha institución, una aeronave, modelo Cirrus SR22T, se estrelló en un campo en Franklin, Carolina del Norte, alrededor de las 3 p.m. hora local del 18 de septiembre. Tres personas iban a bordo y el organismo investigará el accidente con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

Los registros de vuelo mostraron que Brett Cornelius, nombre completo del artista, era dueño de la avioneta que despegó del aeropuerto John C. Tune en Nashville antes del accidente.

De acuerdo con People, la Oficina del Sheriff del Condado de Macon informó que, aunque el accidente ocurrió cerca de la escuela primaria, tanto los estudiantes como el personal estaban a salvo.

El Salón de la Fama de Compositores de Nashville y ASCAP rinden homenaje a Brett James



A través de Facebook, el Salón de la Fama de Compositores de Nashville lamentó la muerte de James, autor de Jesus Take The Wheel, tema que la cantante Carrie Underwood popularizó en 2019.

Por otro lado, la Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) también hizo un pronunciamiento de la trágica noticia: "Brett fue un colaborador de confianza para los grandes nombres del country y un verdadero defensor de sus compañeros compositores. Brett, tu familia ASCAP te extraña profundamente. Gracias por tu música inolvidable".

¿Quién fue Brett James?

Brett James Cornelius nació el 5 de junio de 1968, en Columbia, Misuri. Inicialmente estudió medicina, pero dejó la universidad para dedicarse a la música. Firmó con Career Records como solista y lanzó su álbum debut en 1995.

Compuso canciones para artistas como Carrie Underwood (Jesus, Take The Wheel, Cowboy Casanova), Kenny Chesney (When The Sun Goes Down, Out Last Night, Keg In the Closet), Dierks Bentley (I Hold On), Jason Aldean (The Truth) y Rascal Flatts (Summer Nights).

Una de las últimas publicaciones de James en redes sociales fue el pasado 16 de junio, en la que compartió una foto grupal junto a sus seres queridos. "¡¡Un Día del Padre increíble!!", escribió.