Magaly Medina se pronuncia tras renuncia en vivo de Maju Mantilla a 'Arriba mi gente': "El más feliz va a ser el marido"

Magaly Medina asegura que tiene pruebas que comprometen a Maju Mantilla y al productor de 'Arriba mi gente'.
Magaly Medina asegura que tiene pruebas que comprometen a Maju Mantilla y al productor de 'Arriba mi gente'. | Fuente: Facebook: Magaly Medina / Facebook: Maju Mantilla
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

Aunque la ex Miss Mundo dijo que se han dicho muchas mentiras sobre ella, Magaly no le dio plenamente la razón.

La presentadora y periodista Magaly Medina se pronunció luego de que Maju Mantilla anunciara en vivo su renuncia al programa matutino Arriba mi gente, tras las especulaciones sobre su separación de su aún esposo Gustavo Salcedo.

"Esto ha sido una bomba que ha soltado Maju en medio de su programa. Ha renunciado en medio del llanto; porque, si no hay drama, no hay victimización y siempre uno busca empatía, que se solidarice a gente", indicó en su programa Magaly Tv, la firme.

La comunicadora cuestionó que la exreina de belleza siguiera trabajando con el productor Christian Rodríguez Portugal, con quien fue vinculada.

"Yo tengo diferentes lecturas sobre esto porque ella siguió trabajando con alguien por quien su esposo tenía muchos celos. Si el esposo descubrió que había una situación inapropiada con el productor, lo más lógico es que ella renunciara, para alejarse de eso", añadió.

Medina asegura tener pruebas que comprometerían a Maju Mantilla y al productor de Arriba mi gente

Medina sostuvo que quien estaría más satisfecho con la renuncia de Maju Mantilla sería Gustavo Salcedo, aludiendo a sus recientes declaraciones en las que dejó en claro que el productor de Arriba mi gente no era de su agrado.

"Las lagrimitas fáciles. También se va porque creo no quiere romper su matrimonio (...) Creo que, con la decisión de dejar el programa, el más feliz va a ser el marido porque no va a estar tan cercana a la persona con quien aparentemente traicionó su confianza", agregó.

Aunque la ex Miss Mundo dijo que se han dicho muchas mentiras sobre ella, Magaly no le dio plenamente la razón. La periodista reconoció que algunos medios difundieron información sin confirmar, pero aseguró tener pruebas que comprometerían a Maju y a su productor, aunque prefirió no hacerlas públicas.

"Decidimos no hacerlo y hay cosas que me he inhibido pese a que mi equipo quería sacar. Mi palabra es mi palabra, si he dado mi palabra de no sacar lo que tengo, así quedará”, concluyó.

Tags
Magaly Medina Maju Mantilla Gustavo Salcedo Arriba mi gente Farándula

