¿Vendrá a Perú? Iron Maiden confirma primeros conciertos del 2026 y anuncia presentaciones en regiones que no visitaron este año

Tras unas semanas de silencio, la legendaria banda metalera Iron Maiden confirmó la continuación de su gira mundial Run For Your Lives, con la que está conmemorando sus 50 años de fundación.

A través de sus redes sociales oficiales, ‘La Doncella’ confirmó sus primeros conciertos del 2026 y anunció que en esta segunda parte del tour se presentará en países y regiones que no visitaron este año.

Entre los conciertos confirmados figura una presentación “especial” en Reino Unido (aún sin locación confirmada), un recital inédito en el Estadio San Siro de Milán y un concierto en La Défense Arena de París.

Respecto a su presentación en la capital francesa, Iron Maiden adelantó que este concierto será grabado, “para la posteridad”, lo que deja entrever que el material posiblemente sea editado y publicado en discos y Blu-ray.

“Elegimos un estadio cubierto (La Défense Arena) para ver lo mejor de la producción y también para un gran público, que sabemos que París es y siempre ha sido para nosotros”, refirió la banda.

Iron Maiden confirmó que tendrá un 2026 “muy ajetreado” con diversas presentaciones alrededor del mundo, por lo que la banda se tomará un merecido descanso durante todo el 2027.



¿Iron Maiden volverá a Perú?

El anuncio de este jueves no incluye ninguna fecha en Sudamérica, pero se da por descontado que Iron Maiden visitará esta parte del planeta durante su gira Run For Your Lives.

Hasta el momento, se desconoce si ‘La Doncella’ incluirá a Perú en su tour mundial. Aunque, de concretarse, significará el retorno de la banda después de 15 años.

Como se recuerda, Iron Maiden se ha presentado dos veces en nuestro país. Su primer concierto en Lima fue en el Estadio Nacional, el 26 de marzo de 2009, como parte de su gira Somewhere Back In Time.

Su segunda y última presentación en Perú -hasta el momento- fue el 23 de marzo de 2011 en el Estadio de San Marcos, en el marco del tour The Final Frontier.

