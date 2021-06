Britney Spears: ¿La cantante volverá a presentarse en un show? | Fuente: Instagram

Alejada de los escenarios desde 2018, Britney Spears reveló en un video publicado en sus redes sociales que no sabe si volverá a representarse en un show.

La cantante respondió en un video tres preguntas que sus seguidores le hicieron debido a que tienen muchas dudas sobre si la ‘princesa del pop’ se encuentra bien de salud.

“¿Estoy lista para regresar al escenario? ¿Volveré a subir al escenario?”, dijo Britney Spears en el video publicado en su cuenta de Instagram. “No tengo idea. Me estoy divirtiendo en este momento, estoy en una transición en mi vida y me estoy divirtiendo y eso es todo, agregó.

En el video la intérprete de "Toxic" reveló un par de detalles adicionales como su viaje de negocios favorito y su talla de calzado.

"Un viaje a Italia, de la mano de Donatella Versace. Nos quedamos en una villa preciosa, allí cenamos, hubo desfiles de moda... Fue muy divertido", dijo sobre el viaje.

En octubre del 2018, Spears cantó y bailó en el Gran Premio de Fórmula Uno, como parte de su gira mundial “Piece of Me”.

Bajo custodia

Desde 2008 la cantante se encuentra bajo tutela de su padre James Spears, quien ha tenido el control total de las finanzas y patrimonio sin que Britney Spears pueda tomar decisión alguna sobre el dinero. Sus decisiones personales tampoco recaen en ella ya que una administradora Jodi Montgomey se hizo con el control desde 2019.

En abril se reveló que la cantante solicitó intervenir en la Corte Superior de Los Ángeles en una audiencia sobre la tutela legal en la cual su padre controla su vida y carrera desde los 13 años.

Hasta el momento se desconoce si la audiencia se organizará bajo el mismo hermetismo y cuáles son las peticiones que expondrá la cantante en su intervención.

Sobre los documentales basados en su vida

Britney Spears se siente "profundamente halagada" por el interés que ha despertado últimamente su pasado en el mundo de la música, pero al mismo tiempo califica de "hipócritas" los documentales que se han elaborado sobre ella.

A la cinta estrenada por The New York Times en febrero, "Framing Britney", se suma otro filme reciente de la BBC, "The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship", y otro proyecto en marcha en Netflix, a los que la cantante se refirió en sus redes sociales.

"Tantos documentales sobre mí este año con las opiniones de otras personas sobre mi vida. Qué puedo decir... ¡¡¡Me siento profundamente halagada!!! Estos documentales son tan hipócritas... critican a los medios y luego hacen lo mismo", aseguró Britney Spears en una publicación de Instagram.

