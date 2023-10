Britney Spears revela que abortó cuando estuvo con Justin Timberlake: "Él no quería ser padre"

La cantante Britney Spears reveló un impactante episodio que vivió durante la relación amorosa que mantuvo con el también intérprete Justin Timberlake. El testimonio de la 'Princesa del Pop' sale a la luz a pocos días del lanzamiento su próximo libro de memorias titulado The Woman is Me.

En este revelador texto, Spears asegura que estuvo embarazada del integrante de N'Sync, y que juntos tomaron la difícil decisión de abortar, tras una serie de discusiones sobre el tema. Según fuentes del portal TMZ, que tuvieron acceso al libro, la intérprete de Toxic confesó que en aquel entonces sentía que Timberlake era "el amor de su vida."

"Quería mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos. Esto sería mucho antes de lo que había previsto". dijo Britney Spears sobre su embarazo que, según detalló, tuvo lugar en el año 2000 cuando ambos rondaban los 19 años.

A pesar de haber sido "criada para no abortar", la cantante dejó en claro que la decisión de interrumpir el embarazo fue tomada en conjunto. Inicialmente, mencionó que "nunca" habría decidido interrumpir su embarazo si estuviera sola, pero Timberlake estaba "tan seguro de que no quería ser padre".

La relación entre Britney Spears y Justin Timberlake comenzó en 1999 y se prolongó por tres años. Según el mismo portal estadounidense, la cantante tenía la intención de casarse con Justin en aquel entonces.

Su testimonio impactará al mundo

En el mismo libro de memorias, que saldrá a la venta en Estados Unidos el 24 de octubre, la 'Princesa del Pop' afirma que el aborto la atormentó durante muchos años.

En un intento por superar este doloroso episodio, en 2005, Britney Spears y su entonces esposo Kevin Federline tuvieron a su primer hijo, Sean Preston, y un año después al segundo, Jayden James.

The Woman is Me también promete ofrecer una visión más profunda de su vida y experiencias personales, como su mediática batalla legal que la enfrentó a su padre para recuperar el control de su vida y carrera.

"El convincente testimonio de Britney en la audiencia pública sacudió al mundo, cambió las leyes y mostró su fuerza y valentía inspiradoras”, dijo a People Jennifer Bergstrom, vicepresidenta de Gallery Books, editorial de la publicación.

"No tengo dudas de que sus memorias tendrán un impacto similar y serán el evento editorial del año", intuyó Bergstrom. "No podríamos estar más orgullosos de ayudarla a compartir su historia por fin", agregó.