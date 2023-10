Millie Bobby Brown: "Stranger Things me impide crear historias que me apasionan"

Millie Bobby Brown compartió sus impresiones sobre el final de la exitosa serie Stranger Things. La actriz, conocida por su papel de ‘Eleven’, reveló que está lista para darle un cierre a su personaje en la quinta y última temporada de la producción de Netflix, la cual planea filmarse una vez que se resuelva la huelga de actores en Hollywood.

"Cuando estás lista, dices: 'Bien, hagámoslo. Abordemos este último año. Salgamos de aquí'. Stranger Things ocupa mucho tiempo para filmar y me está impidiendo crear otras historias que me apasionan. Así que estoy lista para decir 'gracias y adiós'", dijo a la revista Glamour.

Bobby Brown también destacó que su papel en la serie de los hermanos Duffer le ha proporcionado herramientas y recursos para convertirse en una mejor actriz.

La intérprete, de 19 años, había expresado previamente su disposición para el final de Stranger Things en una entrevista con Women's Wear Daily en agosto pasado. Comentó que la serie ha sido un factor importante en su vida, pero siente que es hora de crear su propio camino.

"Creo que estoy lista", dijo Brown entonces. "Ha sido un factor tan importante en mi vida, pero es como graduarse de la escuela secundaria, es como el último año. Estás lista para ir y florecer, y estás agradecida por el tiempo que has tenido, pero es hora de crear tu propio mensaje y vivir tu propia vida", agregó.

Millie Bobby Brown también compartió su entusiasmo por uno de sus proyectos, The Electric State, una película de los hermanos Russo, en la que participará junto a Chris Pratt. La actriz expresó su emoción por la oportunidad de trabajar junto con el actor de Guardianes de la Galaxia.

En defensa de los actores infantiles

Adicionalmente, durante la entrevista concedida a Glamour, Millie Bobby Brown reflexionó acerca de su experiencia como actriz infantil y la crítica que enfrentó a una edad temprana. Recordó que, a los 13 años, a menudo la criticaban por hablar demasiado en entrevistas y por "robar protagonismo" a sus compañeros de reparto.

"Es difícil escuchar eso a los 13", agregó. "Piensas: 'Nunca quiero hablar de nuevo. No quiero ser la persona ruidosa... En las entrevistas no pude evitar pensar en todos los comentarios. Así que solo recordé quedarme en silencio y hablar cuando me hablaran, aunque moría por unirme. Sentía que no era mi turno", sostuvo.

Esta mala experiencia la ha llevado a querer proteger a otros actores menores de edad en el futuro.

"No se puede hablar de niños que son menores de edad. Quiero decir, nuestros cerebros aún no han crecido físicamente. Decirles: 'Oye, escucha, no te ves tan bien. ¿Por qué llevas eso? ¿Cómo te atreves a llevar eso? ¿Cómo te atreves a decir eso?', es reducir y prácticamente detener el crecimiento mental de alguien", finalizó.