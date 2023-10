Jada Pinkett Smith aseguró que la bofetada de Will Smith a Chris Rock reafirmó su matrimonio

Jada Pinkett Smith lanzará este martes, 17 de octubre, su libro de memorias Whorty, donde dará a conocer detalles de su vida que no se conocen y en el cual le ayudará a “desmentir las falsedades” vertidas sobre su entorno familiar, incluido el suceso ocurrido en la gala de los Premios Oscar 2022 donde su todavía esposo legal Will Smith le dio una bofetada al animador Chris Rock, por hacer bromas alusivas a su alopecia.

Precisamente, en una reciente entrevista dada en el Perelman Performing Arts Center, en asociación con la agencia de artistas creativos y Vanity Fair, la actriz -de 52 años- mencionó que el incidente entre Will Smith y Chris Rock la ayudó a reafirmar su matrimonio y que, incluso, le permitió “hacer un trabajo muy profundo juntos”.

“Cuando estaba sentado en los Oscar, lo entendí. Tan pronto como pensé: ‘Oh, vaya, ¿le pegaste a Chris Rock?’ (…) Luego pensé, ‘voy a viajar contigo. No viene a este lugar como tu esposa, pero me voy de aquí como tu esposa, porque tenemos una tormenta que tendremos que afrontar juntos. No voy a alejarme de tu lado”, expresó el último lunes.

En ese sentido, Jada Pinkett Smith volvió a hablar sobre la separación con Will Smith desde hace siete años reafirmando que ya desde el 2016 estaban haciendo “sus vidas por separado” después de estar casados desde 1997. “Ambos estábamos agotados, tirando del otro, luchas de poder, y tuve que ir y aprender realmente a amarme a mí misma antes de poder identificar cómo era el amor proveniente de otra persona”, sostuvo.

Jada Pinkett asegura que Will Smith estuvo de acuerdo con su libro 'Whorty'. | Fuente: Instagram (willsmith)

Jada Pinkett asegura que Will Smith estuvo de acuerdo con su libro

Días atrás, la también empresaria estadounidense explicó los motivos por el cual se separó de Will Smith, asegurando que la relación ya estaba rota y que, durante todo ese tiempo, hasta el golpe de Smith a Chris Rock; mantenían una farsa, apareciendo en eventos como una pareja unida. “Realmente tuve que aprender eso sobre Will. No tenía derecho sobre él”, añadió.

Jada Pinkett Smith, además, mencionó que tanto Will Smith como sus hijos, Jaden, Willow y Trey; estuvieron de acuerdo con que ella incluya “cualquier cosa sobre sus vidas” en su libro. Del mismo modo, reveló que el recordado ‘Príncipe del Rap’ leyó todo el libro antes de que fuera entregado al editor.

“Will Smith me dijo ‘no has podido tener tu voz auténtica de principio a fin. Me sentiré cómodo con lo que quieras compartir, confío en ti’ (…) Él no cambió ni una palabra. No cambió nada”, declaró la productora.