Después de 16 años, Britney Spears revela por qué se rapó la cabeza

Britney Spears está nuevamente en el ojo público después de dar detalles inéditos sobre su vida en su biografía The Woman in Me. Después de la polémica revelación sobre el aborto que tuvo mientras mantenía una relación con Justin Timberlake, también reveló la razón por la que, en 2007, se rapó el cabello.

En su libro que saldrá a la venta el 24 de octubre, la artista asegura que lo hizo porque siempre ha sido juzgada por su aspecto físico y el cambiar su look se debió a una reacción.

“Me habían observado mucho mientras crecía. Me miraban de arriba abajo, la gente me decía lo que pensaba de mi cuerpo, desde que era adolescente. Raparme la cabeza y comportarme mal fueron mis formas de contraatacar”, se lee en el extracto que publicó la revista People.

Sin embargo, todo cambió cuando un año después, Britney Spears fue puesta bajo la tutela de su padre donde tomó control de su vida y su dinero:

“Quisieron hacerme entender que esos días se habían acabado. Tuve que dejarme crecer el pelo de nuevo y ponerme en forma. Tenía que irme pronto a la cama y tomarme la medicación que mandaban tomar. La tutoría me arrebató mi condición de mujer, me convirtió en una niña. Me convertí más en una entidad que una persona en escena. Siempre sentí la música en mis huesos y sangre, y me la arrebataron”.

Su testimonio impactará al mundo

The Woman is Me promete ofrecer una visión más profunda de su vida y experiencias personales, como su mediática batalla legal que la enfrentó a su padre para recuperar el control de su vida y carrera.

"El convincente testimonio de Britney en la audiencia pública sacudió al mundo, cambió las leyes y mostró su fuerza y valentía inspiradoras”, dijo a People Jennifer Bergstrom, vicepresidenta de Gallery Books, editorial de la publicación.

"No tengo dudas de que sus memorias tendrán un impacto similar y serán el evento editorial del año", intuyó Bergstrom. "No podríamos estar más orgullosos de ayudarla a compartir su historia por fin", agregó.

El próximo lanzamiento de The Woman in Me llega en medio de un nuevo capítulo en la vida de Britney Spears, tras su separación con el bailarín Sam Asghari después de un año de matrimonio y seis años juntos. Como se recuerda, en agosto de este año, Asghari solicitó el divorcio citando “diferencias irreconciliables”.