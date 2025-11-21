"Me reconozca o no, puedo sentir el amor que me da": hija mayor de Bruce Willis sobre la demencia del actor

La familia de Bruce Willis continúa compartiendo con el público el difícil proceso que atraviesa el actor debido a la demencia frontotemporal, diagnóstico que recibió en 2022 y que lo alejó definitivamente de la actuación.

Rodeado del apoyo constante de sus hijas y de su exesposa Demi Moore, el intérprete vive una etapa marcada por grandes retos, pero también por momentos de conexión emocional.

Una de las voces más activas sobre su situación es Rumer Willis, quien suele actualizar a sus seguidores sobre el estado de su padre. Esta semana, la actriz volvió a expresar el impacto que la enfermedad tiene en la dinámica familiar, con un mensaje especialmente emotivo.

Rumer Willis comparte el doloroso impacto de la demencia en su relación con su padre

Rumer reveló que no siempre es reconocida por su padre cuando lo visita, un detalle que conmovió profundamente a sus seguidores. Sin embargo, subrayó que, pese a ello, los gestos de cariño siguen siendo significativos: “Estoy tan agradecida de que, me reconozca o no, pueda sentir el amor que le doy, y yo pueda sentir el suyo. Todavía veo una chispa en él”.

La actriz también contó que suele acudir acompañada de su hija, Louetta, de casi dos años, lo que ha añadido un nuevo nivel de ternura y conexión en sus encuentros con Bruce Willis. “Me siento agradecida de poder estar con él, de sentir su amor y de amarlo en esta etapa”, comentó.

Ante preguntas de sus seguidores sobre la salud del actor, Rumer fue directa: “Es difícil responder porque, en realidad, a nadie con demencia frontotemporal le va bien”. Su mensaje refleja la complejidad de la enfermedad y la forma en que la familia intenta afrontarla con sinceridad y unión.

También dio detalles del trato del actor con su nieta

Rumer reveló cómo es el trato de su padre Bruce con su nieta Louetta, quien cumplió dos años y fue retratada con su abuelo en diversas fotografías difundidas en Instagram.

En una entrevista dada a Today, contó que su padre tuvo un "dulce momento" con Louetta luego de que la pequeña se acercara a su abuelo caminando. "Es un padre de mujeres hasta la médula. Lo vi con mis hermanas, mis hermanas pequeñas", declaró.

En otro momento, Rumer expresó su satisfacción de ver el buen trato que le da su madre Demi Moore y su padre Bruce Willis a Louretta, hija que tuvo con su pareja Derek Richard Thomas.

“Verlos (a Bruce y Demi) con ella (Louetta) casi desbloquea todos estos recuerdos de la infancia. Porque ser abuelo (para ellos), creo, es lo mejor. Tienen todo el amor y la alegría sin ninguna de las responsabilidades. Pueden simplemente consentirla”, manifestó.

