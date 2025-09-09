Últimas Noticias
Emma Heming se defiende de las críticas luego de trasladar a Bruce Willis a un lugar de cuidados especiales

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, ha salido al paso de las críticas tras la decisión de trasladar al actor a una residencia especializada, donde recibe atención médica permanente.
Emma Heming, esposa de Bruce Willis, ha salido al paso de las críticas tras la decisión de trasladar al actor a una residencia especializada, donde recibe atención médica permanente.
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

La esposa del actor dijo que la demencia se manifiesta de manera distinta en cada hogar y cada familia debe decidir lo mejor para sus seres queridos.

La esposa del actor Bruce Willis, Emma Heming, volvió a referirse sobre la "difícil decisión" que tomó respecto al cuidado del protagonista de El sexto sentido, diagnosticado con demencia frontotemporal. En una entrevista con Michael Strahan para el programa Good Morning America, la escritora explicó por qué eligió trasladarlo a un lugar de cuidados especiales.

Emma, de 49 años, reconoció que sabía que su decisión generaría molestias y críticas, pero aclaró que era lo mejor para su familia.

"Fue una decisión difícil, pero también la más segura y adecuada, no solo para Bruce, sino también para nuestras dos hijas", señaló. "Ahora sé que Bruce tiene el mejor cuidado el 100% del tiempo. Sus necesidades están cubiertas, al igual que las de nuestras hijas. Así que no voy a someter eso a votación".

El consejo del neurólogo que motivió la decisión de la familia Willis

En otra entrevista para el especial de ABC News Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey, la modelo y actriz británica explicó que la enfermedad de su esposo requería un ambiente calmado y seguro, lo que reforzó aún más la idea de llevarlo a una vivienda cercana y adaptada a sus necesidades.

"Siento que los cuidadores son muy juzgados, y esto demuestra que la gente a veces opina sin tener la experiencia. La demencia se manifiesta de manera diferente en cada hogar. Cada familia debe decidir qué es lo mejor para su ser querido y sus hijos", expresó.

Sin embargo, lo que más influyó en su decisión fue la advertencia del neurólogo de Willis, quien le dijo que muchos cuidadores enferman antes que la persona a la que cuidan.

"Esa estadística fue mi llamada de atención. Entendí que necesitaba ayuda y que eso no me hacía un fracasar. Está bien pedir ayuda. Espero que otros cuidadores también sientan ese permiso para cuidarse a sí mismos", comentó.

Un nuevo entorno para Bruce Willis y su familia

Bruce Willis ahora vive en una casa de una sola planta, considerada el "segundo hogar de la familia", ubicada cerca de su residencia principal. El lugar ofrece un ambiente tranquilo y atención permanente, lo que también ha permitido que sus hijas Mabel y Evelyn continúen viéndolo.

Por último, Emma reconoció lo afortunada que es su familia de contar con los recursos necesarios para el cuidado de Bruce. "Ahora todo se siente mucho más calmado, con más paz", concluyó.

Bruce Willis Emma Heming Famosos Hollywood demencia frontotemporal

