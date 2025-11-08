Bruce Willis reaparece en público con una tierna sonrisa durante un paseo junto al mar

El actor fue visto caminando junto a su cuidador tras semanas fuera del ojo público. Esa misma noche, su esposa y su exesposa se unieron en un emotivo evento musical para apoyar la lucha contra la degeneración frontotemporal.

El actor Bruce Willis, de 70 años, fue visto nuevamente en público después de varias semanas alejado del foco mediático. En imágenes captadas por medios locales, el protagonista de Duro de Matar caminó junto a su cuidador por la costa de Los Ángeles, disfrutando de una tranquila tarde frente al mar. Pese a su delicado estado de salud, Willis se mostró sereno y compartió una leve sonrisa durante el paseo.

Fuentes cercanas señalaron que el intérprete se encuentra actualmente en una vivienda adaptada de una sola planta, donde recibe atención especializada las 24 horas del día. Durante la caminata, el actor se apoyó momentáneamente en una baranda antes de continuar su recorrido mientras conversaba con su acompañante y observaba el océano.

Bruce Willis Spotted Out for a Beach Stroll in Los Angeles https://t.co/XQvnMqlrzd pic.twitter.com/lumo1POxep — TMZ (@TMZ) November 7, 2025

Demi Moore y Emma Heming Willis se unen por una causa especial

Mientras tanto, en Nueva York, Demi Moore y Emma Heming Willis se reunieron en un evento íntimo para rendir homenaje al actor y promover la concienciación sobre la degeneración frontotemporal, enfermedad que motivó su retiro de la actuación en 2022.

El encuentro, organizado por las Soho Sessions en el bajo Manhattan, contó con la participación de artistas como Keith Richards, Norah Jones, Mavis Staples y Warren Haynes, quienes ofrecieron una noche musical en apoyo a la Asociación para la Degeneración Frontotemporal (AFTD).

Durante su intervención, Emma Heming Willis expresó su emoción por la iniciativa y dedicó unas palabras a su esposo: “Obviamente desearía que Bruce pudiera estar aquí, pero está presente en espíritu. Como él diría: ‘¡A disfrutar!’. Sigamos divirtiéndonos y celebrando la vida”.

La velada reafirmó la unión entre Emma y Demi Moore, quienes, junto con las hijas del actor, mantienen una estrecha relación familiar y trabajan juntas para visibilizar esta enfermedad neurodegenerativa.

