Daniela Darcourt y Waldir Felipa presentan a su "bebito" y confirman convivencia: "Eres mi hogar"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Daniela Darcourt y Waldir Felipa lucen más enamorados que nunca. La cantante de salsa de 28 años compartió una romántica fotografía en su cuenta oficial de Instagram al lado del bailarín. Ambos presentaron a su mascota de nombre ‘Mambo’.

Fue el último domingo que la intérprete de Señor mentira difundió una foto donde se le ve besándose con Waldir Felipa dentro del departamento que comparten.

La artista luce una polera blanca ancha con figuras de Mickey Mouse. Asimismo, su novio aparece con un polo celeste sosteniendo en las manos a ‘Mambo’, un pequeño cachorro que adoptaron y que vive con ellos en su nuevo hogar.

“Porque eres más de lo que todos ven, porque eres mi hogar (…) Por llegar y estar, por quedarte, por compartir tu vida conmigo y por siempre inventarte hasta lo que no sabes con tal de arrancarme una sonrisa. Un mes más de los miles que queremos compartir juntos. Te amo, Waldir Felipa”, escribió la artista peruana nominada al Latin Grammy.

Del mismo modo, las cantantes Ximena Palomino y Angie Chávez felicitaron a la pareja. “Bellos los dos, los quiero”, mencionó Palomino. “Aww me encantan, pero más me gusta mi ahijado al medio, Mambo”, señaló Chávez. Por su parte, la actriz Yiddá Eslava comentó: “Es lo mínimo que merecen. Su amor, cuídenlo como su mayor tesoro”.

Daniela Darcourt y Waldir Felipa oficializaron su relación el último 11 de setiembre. | Fuente: Instagram (danieladarcourtoficial)

Daniela Darcourt y Waldir Felipa contaron que ya viven juntos

Daniela Darcourt y Waldir Felipa dieron el siguiente paso. Ambos contaron que ya viven juntos y que están convencidos de consolidar su relación anunciada hace tres meses. En declaraciones para el programa América Hoy, el bailarín sostuvo que se encuentra “muy feliz” con la salsera quien, según dijo, le cocina “rico” todos los días.

"La verdad, sí. Recién estamos viviendo juntos. Hace unos días me acabo de mudar con ella. Estamos felices y contentos. Yo me mantengo en mi trabajo. Todo el tiempo estoy ocupado. Ella es la que tiene más tiempo libre, pero estanos contentos viviendo juntos”, declaró.

En ese sentido, Felipa recalcó que el público lo verá “en todos lados” con Darcourt. “Será para siempre. Ya no me separo”, señaló con una sonrisa. Además, reiteró que su pareja lo engríe siempre con la comida. “Es cierto. Ella me engríe, me cocina todos los días y cocina bastante rico. Me hace no extrañar tanto mi casa en Chincha”, sostuvo.

Por otro lado, Daniela Darcourt confirmó lo dicho por Waldir Felipa. La cantante recalcó estar “muy feliz y contenta” de vivir con su novio. “Lo he dicho en anteriores ocasiones. Yo voy en una línea de mi vida que para juegos no estoy. Hoy por hoy, tengo un círculo bastante cerrado. Ahora, son mis pocos amigos, mi novio, mi madre, mi familia, mi equipo y no necesito más”, añadió.

Daniela Darcourt afirmo estar "contenta" en su nueva relación con Waldir Felipa. | Fuente: Instagram (danieladarcourtoficial)

Daniela Darcourt y su pareja Waldir Felipa adoptaron un cachorrito

Daniela Darcourt y Waldir Felipa no viven solos. El exconcursante de El gran show contó que él y la compositora de salsa decidieron adoptar a un cachorrito de nombre ‘Mambo’ a quien tratan como si fuera su “bebito”.

“Bueno, tenemos un cachorrito. Ella me ha regalado un cachorrito que es nuestro engreído, se llama 'Mambo'. Es el bebito, es el engreído. Acaba de cumplir tres meses. Igual que nosotros. Tiene el mismo tiempo que la relación de nosotros”, señaló Felipa.

En esa misma línea, Daniela Darcourt recalcó que se encuentra “muy contenta” con su nueva mascota ya que le permite vivir una experiencia parecida a la de una madre con su hijo.

“Es un cachorrito, se llama 'Mambo'. Estoy muy contenta la verdad. Esta es como una etapa de papis. Es un cachorrito que nos ha alegrado muchísimo que ha llegado a la casa para alegrar a un par de niños porque eso es lo que somos, un par de niños todavía”, dijo.

Daniela Darcourt y Waldir Felipa presentan a su cachorro 'Mambo' en redes sociales.Fuente: Instagram (danieladarcourtoficial)

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis