Cher: "La edad es realmente molesta, te obliga a superarla"

Cher, la icónica diva del pop, abrió su corazón en una entrevista para Vanity Fair Italia, revelando detalles impactantes sobre su vida privada. Desde la peor sorpresa que recibió, cuando la despidió su disquera y su mánager, hasta lo que ha aprendido de los hombres tras dos divorcios, la edad y el amor: Cher no se guardó nada.

¿Cuál fue su peor sorpresa?

La cantante, quien afirmó que sus hijos son su mayor regalo en la vida, recordó haber enfrentado momentos difíciles cuando su mánager y su disquera la despidieron el mismo día. "Mi mánager me dijo que su autoestima estaba demasiado ligada a mi éxito y que ya no creía en mí". Sin embargo, encontró apoyo en Warner UK.

¿Qué dice Cher sobre la edad?

En cuanto al paso de los años, Cher recordó que su mamá solía decirle: "Si no prestas atención a la edad, ella no prestará atención a ti". "Creo que es absurdo, pero sí, la edad es realmente molesta", comentó la artista con casi seis décadas en la música.

"Te obliga a superarla, porque de lo contrario te llevará a un lugar al que no quieres ir, especialmente si eres un artista, ya que la gente siempre te está observando. Entonces, tienes que fingir de alguna manera que la edad no importa, no dejar que sea relevante".

Rompiendo las reglas

Cher abordó la situación de las mujeres en la sociedad, afirmando que aún falta mucho por luchar. "En Estados Unidos, estamos retrocediendo. Hemos perdido el derecho de decidir por nosotras mismas qué hacer con nuestros cuerpos". "No debería ser un gran problema que las mujeres tengan más poder. Simplemente debería haber sido así desde el principio".

Sin embargo, reconoció que hay pequeños avances. "Las mujeres no podían tener cierta edad cuando hacían una película; ahora pueden. Jane Fonda tiene 80 años y sigue haciendo películas, así que las reglas las tenemos que flexibilizar y, mientras nadie mira, las rompemos".

¿Qué ha aprendido del amor?

A pesar de haber estado casada dos veces, y mantener una relación con el rapero Alexander Edwads, la intérprete de Believe confesó que ha aprendido "casi absolutamente nada" de los hombres. También dijo que cuando se enamora, "simplemente sucede" y recordó que conoció a su actual pareja en un evento, luego él consiguió su número y empezaron a mandarse mensajes. "Muchas veces es muy peligroso enamorarse así, pero bueno, lo haces", sostuvo.

Cher también compartió su perspectiva sobre los cambios en el mundo, describiéndolos como un juego de tira y afloja entre la apertura y la intolerancia: "Llegan líderes que simplemente quieren eliminarlo, destruirlo, quitar las culturas de la gente, sus identidades. No quieren que sean diferentes, quieren que sean heterosexuales y cristianos, y si no eres así, podrías tener problemas".

¿Qué dijo Cher sobre Bono?

La artista aconsejó a su yo más joven: "Debes ser como un auto de choque. Cuando golpees un muro, retrocede y ve en otra dirección. Siempre tendrás que hacerlo toda tu vida". Al reflexionar sobre las adversidades, Cher mencionó el desafío de su relación con Sonny Bono y los obstáculos que enfrentó tras dejarlo.

"Hubo muchas cosas buenas y muchas no tan buenas. Fue difícil porque nunca sabías cuándo ibas a dar con el clavo. Lo conocí cuando tenía 16 y lo dejé a los 27. Nunca había tomado una decisión. No sabía cómo ser adulta, así que empecé a cometer mis errores en público, lo cual fue difícil. Estaba muy asustada".

"Tuve que agrandar la percepción que la gente tenía de mí porque cuando estaba con Sunny, era solo eso. Tenía que llegar a ser eso mismo y descubrir quién era y también no descubrir quién era, tenía que crecer", comentó.

Al final, Cher reveló que su mayor inspiración proviene de artistas más jóvenes y su deseo de experimentar algo nuevo en su música. Con su característico sentido del humor, compartió sus planes para el futuro: "En 2033, deseo a todos buena suerte, pero, obviamente, no estaré aquí".