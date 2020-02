Camila Cabello sufre de ansiedad | Fuente: Instagram

La cantante y compositora Camila Cabello sorprendió a sus más de 47.6 millones de seguidores de Instagram, al revelar en sus ‘stories’ que padece de ansiedad, lo cual le causa mucho sufrimiento.

Camila Cabello confesó que la grave enfermedad apareció unos meses atrás y que desde entonces está intentando salir de ella, por lo que compartió su difícil experiencia a través de la red social.

“Todos pasamos por lo mismo y estamos tratando de resolverlo; ninguno de nosotros está exento de estrés, ansiedad, tristeza, dolor e innumerables luchas internas, ya sean momentos o más que solo momentos”, escribió luego en una publicación.





“Sufrí tanta ansiedad que no tuve más remedio que cambiar, buscar diferentes herramientas que me pudieran ayudar, porque me estaba causando mucho dolor, especialmente en los últimos meses, he trabajado muy duro en esto y estoy experimentando mucho crecimiento, lo que significa, para cualquiera que esté luchando, ¡que el crecimiento y el cambio son completamente posibles!”, anotó la intérprete de Havana.

La cantante de 22 años aseguró que la meditación se ha convertido en su pasatiempo favorito y mostró su respaldo a quienes atraviesan una situación similar, por lo que detalló en qué consiste el ejercicio de concentración que realiza y que la ayuda a superar su enfermedad.

“Todos los que nos rodean y que están en este planeta están luchando su propia batalla, y están sintiendo su propio dolor, algunos a un nivel mucho más insoportable que otros, y por lo tanto, TODOS, incluso las personas que más te molestan, están DESESPERADOS de amor y amabilidad”, afirmó.

“Espero que pruebes esta práctica hoy: durante 10 minutos respiro y me imagino a alguien que amo y lo imagino feliz y sonriente, como si fuera el mejor día de sus vidas, lo imagino triste y le deseo con todo mi corazón que se libere de eso. Luego me imagino y digo sobre mí. Después imagino a alguien con quien no soy tan cercano (o alguien con quien no te llevas tan bien). Luego con todos los humanos en el planeta y todos los animales y seres vivos también. Realmente me hace sentir conectado y no sola, porque la verdad es que nunca lo estamos, estamos todos juntos”, finalizó Camila Cabello.