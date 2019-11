Camila Cabello confesó que les robó al príncipe William y a Kate. | Fuente: AFP

La cantante Camila Cabello tiene una confesión que hacer: ella les robó al príncipe William y a Kate Middleton. Todo ocurrió a partir de una apuesta y los duques de Cambridge respondieron ante la revelación.

Recientemente, la artista visitó el Palacio de Kensington para conocer a los finalistas del premio Teen Hero, que honra a los adolescentes que inspiran a otros o hacen una diferencia en el Reino Unido. Antes de ser presentada a la pareja real, ella fue retada por Greg James, locutor de la BBC, de robar un objeto para conmemorar su visita. No se pudo resistir.

"Estábamos a punto de conocer a William y Kate y le dije que robara algo. Le dije 'roba ese lápiz'", recordó el presentador radial. Camila Cabello no podía creer que la estuvieran retando pues ella no es capaz de resistirse.

No obstante, tan pronto como se quedó con el lápiz fue delatada. "Tú me acusaste con uno de los trabajadores del palacio, no lo podía creer. Lo guardé en el bolso de mi mamá y ella me dijo que debía devolverlo. Yo no lo acepté, fue un reto y debía quedarme con el lápiz", comentó la cantante a la BBC Radio 1.

👀 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 26 de noviembre de 2019

Orgullosa, admitió que aún lo tiene. Luego, en son de broma, se disculpó con el príncipe William y a Kate Middleton. "Perdonénme, en verdad no pude dormir anoche. Tenía que confesarme", dijo.

Poco después de la confesión de Camila Cabello, que se compartió en la cuenta de Twitter de BBC Radio, el Palacio de Kensington le respondió en la misma publicación. Un simple emoji de ojos fue suficiente para dar a entender que estaban al tanto del objeto desaparecido. A William y Kate no se les escapa nada.

El mes pasado, la cantante se unió a los duques de Cambridge para honrar a los finalistas del concurso Teen Hero. Ella dijo estar honrada de ser invitada al Palacio de Kensington para conocer a los jóvenes así como a los duques. "Escuchar las cosas increíbles que han hecho estos héroes adolescentes es inspiracional", aseguró.