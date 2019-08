La reacción de Taylor Swift ante el "casi beso" de Camila Cabello y Shawn Mendes en los MTV VMA 2019 es la que tuvieron todos sus fans. | Fuente: AFP

Los fans de Camila Cabello y Shawn Mendes no eran los únicos que esperaban ver un beso durante su presentación en el escenario de los MTV Video Music Awards (MTV VMA 2019). Los artistas, que interpretaron su éxito "Señorita", se mostraron románticos mientras cantaban; pero no sucedió nada más. Algo que sorprendió a todos.... hasta a los asistentes del show como Taylor Swift.

La reacción de la ganadora al Video del Año en los MTV VMA 2019 se convirtió en viral y (de seguro) imita a la de más de un espectador. La sorpresa de la intérprete, mientras el dúo se acerca pero nunca concreta su beso, fue captada a través de un video. Ella aparece con la boca abierta y se lleva una mano al pecho.

Camila Cabello y Shawn Mendes interpretaron una romántico versión de "Señorita". | Fuente: AFP

En las redes sociales, más de uno usó la reacción de Taylor Swift para expresar su propia emoción al ver la presentación de Camila Cabello y Shawn Mendes de "Señorita". Aunque los cantantes no se besaron (como esperaban sus fans), pero se dieron un beso esquimal (en la nariz).

El videoclip de "Señorita" ha sido descrito como "hot" (ardiente) en la mayoría de las publicaciones musicales y de entretenimiento de Estados Unidos y los fans de la pareja, que en 2015 se unió en el éxito "I Know What You Did Last Summer", ya le han dado la aprobación en números.

LA REACCIÓN DE TAYLOR MIRANDO A SHAWN Y CAMILA CANTANDO SEÑORITA SAME AMIGA #VMAs pic.twitter.com/QJC6uetlow — rødri 🌈-115 (@Rodrimaslow) 27 de agosto de 2019

LAS REACCIONES DE TAYLOR SWIFT VIENDO A CAMILA Y SHAWN QUE HERMOSA TODO#VMAspic.twitter.com/HnwPSjmS1B — eriKa (@inspiredkarla) 27 de agosto de 2019

dios esta reacción del público viendo el amague del chape de shawn y camila lo es todo #VMAs pic.twitter.com/veG5q7f12D — rødri 🌈-115 (@Rodrimaslow) 27 de agosto de 2019

PREMIACIÓN

La cantante Taylor Swift, una de las favoritas en la ceremonia, se llevó uno de los premios más importantes de los MTV VMA 2019: Video del Año por la canción "You Need to Calm Down", con un mensaje contra la homofobia.

Ella agradeció a los fans porque considera que notaron los puntos importantes del videoclip. "Ustedes quieren un mundo en el que todos seamos iguales, independientemente del amor con el que nos identifiquemos. Este video es una petición por la iguadad", indicó.

Por esta canción también se llevó su primer premio de la noche en los MTV VMA 2019: Video con Mensaje Positivo.