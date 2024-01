"Tengo pruebas de mi inocencia": KPU niega apropiación ilícita de las canciones de Canserbero

A inicios de enero, la Fiscalía de Venezuela inició la búsqueda del productor musical KPU después de que se le acusara de apropiarse de manera ilegal del trabajo musical de Canserbero.

Tarek William Saab detalló que él violó la ley de propiedad intelectual al atribuirse la autoría de los temas del rapero y “ha realizado trámites ante las autoridades competentes emitiendo afirmaciones que son falsas”.

Tras dos semanas de silencio, KPU utilizó su cuenta de Instagram para emitir un comunicado donde respondió a las acusaciones de la Fiscalía General. “Todo esto es falso y absurdo. No he cometido ninguno de los hechos que me imputan ni esos delitos. Quiero dejar claro que son mentiras con las que se viene ensuciando mi nombre. No hice falsa atestación ante nadie. Es absurdo pensar que alguien pueda robar las letras únicas de Tirone González a.k.a. Canserbero”.

Asimismo, indicó que hubo personas malintencionadas que se aprovecharon del padre del rapero venezolano, el señor José González, y ellos fueron quienes los que se quedaron con las regalías del artista. Con respecto al Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), explicó que puede demostrar que es coautor de 20 canciones que ambos grabaron juntos entre 2009 y 2014. En esa misma época, KPU tuvo un juicio con el padre de Canserbero, el señor José González, pero fue solucionado "de manera amigable" y le pagó mensualmente, desde 2016, cuando comenzaron a monetizar los temas del artista en las plataformas digitales.

Luego de su descargo, Leandro Ciro Añez Grippa, más conocido como KPU, reveló tiene pruebas para demostrar su inocencia.

Comunicado de KPU a la Fiscalía de Venezuela.Fuente: @kpubasyco

Comunicado de KPU a la Fiscalía de Venezuela.Fuente: @kpubasyco

¿Qué cargos enfrentará KPU?

El fiscal realizó orden de aprehensión contra KPU y será investigado por los delitos de plagio y falsa atestación ante funcionarios públicos. De acuerdo con Saab, el productor musical se ha beneficiado de las regalías de las canciones de Canserbero sin tener alguna relación laboral desde 2013, por ese motivo, el SAPI inició desde el 2020 el proceso para anular los certificados de producción fonográfica.

En la rueda de prensa, también informó que cada vez más se está esclareciendo el caso del rapero venezolano donde se confirmó que no hubo homicidio-suicidio, sino que Natalia Améstica y su hermano, Guillermo, fueron los responsables del crimen.

¿Cuál fue la última canción que grabó Canserbero?

De la mano de Santa Suerte Music, la Fundación El Canserbero y el ramillete de artistas como el peruano Norick, Foyone (España), Solitario Mondragón (México), Santa Fe Klan (México), Akapellah (Venezuela), Al2 'El Aldeano’ (Cuba), Toño Lizárraga (México), Aleman (México) y Kase.O (España), lanzaron Bendecidos.

Lo que llama la atención de este éxito es la aparición póstuma de Canserbero, considerado el mejor rapero de habla hispana, según Rolling Stone. El verso del venezolano se logró rescatar de las grabaciones del productor musical Nicojp, además, gracias a la tecnología, ha sido posible volver a escucharlo y verlo.

¿Qué pasó con Canserbero en 2015?

Después de las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Venezuela y tras haber capturado a los principales responsables de la muerte de Canserbero, la exmánager del rapero Natalia Améstica confesó haber asesinado a puñaladas al artista venezolano, así como a su esposo, Carlos Molnar.

El Ministerio Público de Venezuela compartió en redes sociales la confesión de Améstica, quien -junto con su hermano, Guillermo- planeó el crimen, para hacer creer a todos que fue homicidio-suicidio.