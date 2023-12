Caso Canserbero: dictan orden de aprehensión contra KPU por apropiación ilícita de sus temas

#EnVideo📹| Fiscal General @TarekWiliamSaab informó que se realizó orden de aprensión contra el ciudadano Leandro Ciro Añez Grippa por plagio y falsa atestación ante funcionario público, sin descartar su participación en otros tipos penales específicos.#NavidadEsAmor pic.twitter.com/InyB4bHldF — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) December 26, 2023

Tras la detención y confesión de Natalia Améstica y su hermano, Guillermo, como los autores del asesinato de Canserbero en 2015; el fiscal Tarek William Saab informó que siguen con las investigaciones en torno a la muerte del rapero venezolano y eso incluye a Leandro Ciro Añez Grippa, productor musical más conocido como KPU.

De acuerdo con el documento presentado por el Ministerio Público, en diciembre de 2020, KPU se registró como propiedad intelectual y autor de los álbumes Vida (2010), Muerte (2012) y Apa y Can (2013) ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI).

“El SAPI nos indicó que este ciudadano registró también la producción fonográfica titulada Apa y Can. Este sujeto, sin que hubiese contrato firmado, hizo las veces de mánager de Canserbero entre 2010 y 2012, cuando se separaron”, explicó el fiscal en conferencia de prensa.

En ese sentido, Saab detalló que KPU violó la ley de propiedad intelectual al atribuirse la autoría de los temas de Canserbero y “ha realizado trámites ante las autoridades competentes emitiendo afirmaciones que son falsas”.

¿Qué cargos enfrentará KPU?

El fiscal realizó orden de aprehensión contra KPU y será investigado son por los delitos de plagio y falsa atestación ante funcionarios públicos. De acuerdo con Saab, el productor musical se ha beneficiado de las regalías de las canciones de Canserbero sin tener alguna relación laboral desde 2013, por ese motivo, el SAPI inició desde el 2020 el proceso para anular los certificados de producción fonográfica.

En la rueda de prensa, también informó que cada vez más se está esclareciendo el caso del rapero venezolano donde se confirmó que no hubo homicidio-suicidio, sino que Natalia Améstica y su hermano, Guillermo, fueron los responsables del crimen.

KPU y Canserbero compartiendo escenario.Fuente: @kpubasyco

¿Cuál fue la última canción que grabó Canserbero?

De la mano de Santa Suerte Music, la Fundación El Canserbero y el ramillete de artistas como el peruano Norick, Foyone (España), Solitario Mondragón (México), Santa Fe Klan (México), Akapellah (Venezuela), Al2 'El Aldeano’ (Cuba), Toño Lizárraga (México), Aleman (México) y Kase.O (España), lanzaron Bendecidos.

Lo que llama la atención de este éxito es la aparición póstuma de Canserbero, considerado el mejor rapero de habla hispana, según Rolling Stone. El verso del venezolano se logró rescatar de las grabaciones del productor musical Nicojp, además, gracias a la tecnología, ha sido posible volver a escucharlo y verlo.

¿Qué pasó con Canserbero en 2015?

Después de las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Venezuela y tras haber capturado a los principales responsables de la muerte de Canserbero, la exmánager del rapero Natalia Améstica confesó haber asesinado a puñaladas al artista venezolano, así como a su esposo, Carlos Molnar.

El Ministerio Público de Venezuela compartió en redes sociales la confesión de Améstica, quien -junto con su hermano, Guillermo- planeó el crimen, para hacer creer a todos que fue homicidio-suicidio.

"Se dio la oportunidad de grabar en mi casa esa noche unos videos para Panamá. Los niños se fueron con la abuela y se dio la oportunidad para hacerles un té", comentó Natalia Améstica en su confesión. En la bebida, les puso Alpram de 0.5, medicamento que se utiliza en adultos para el tratamiento de los síntomas de ansiedad que son graves, incapacitantes o que causan gran angustia al paciente.

Tanto Canserbero como Carlos Molnar bebieron dos tazas cada uno y, al momento de quedarse somnolientos, ve que su esposo entró a la cocina y lo atacó directamente al cuello. Él cayó al piso, lo apuñaló por la espalda y por el brazo. "Quien me ve es Tirone, se preocupa mucho, pero también estaba somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira, que no me pude controlar. El cae al sofá dormido, a él le doy dos puñaladas en el costado (de su cuerpo)", continuó su relato en el Ministerio Público de Venezuela.