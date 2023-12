Natalia Améstica, exmánager de Canserbero, confesó haber asesinado al rapero

Natalia Améstica confiesa haber asesinado a su esposo Carlos Molnar y a Canserbero. | Fuente: Ministerio Público de Venezuela

Llegó el día de la verdad. Después de las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Venezuela y tras haber capturado a los principales responsables de la muerte de Canserbero, la exmánager del rapero Natalia Améstica confesó haber asesinado a puñaladas al artista venezolano, así como a su esposo, Carlos Molnar.

El Ministerio Público de Venezuela compartió en redes sociales la confesión de Améstica, quien -junto con su hermano, Guillermo- planeó el crimen, para hacer creer a todos que fue homicidio-suicidio.

¿Qué pasó con Canserbero en 2015?

"Se dio la oportunidad de grabar en mi casa esa noche unos videos para Panamá. Los niños se fueron con la abuela y se dio la oportunidad para hacerles un té", comentó Natalia Améstica en su confesión. En la bebida, les puso Alpram de 0.5, medicamento que se utiliza en adultos para el tratamiento de los síntomas de ansiedad que son graves, incapacitantes o que causan gran angustia al paciente.

Tanto Canserbero como Carlos Molnar bebieron dos tazas cada uno y, al momento de quedarse somnolientos, ve que su esposo entró a la cocina y lo atacó directamente al cuello. Él cayó al piso, lo apuñaló por la espalda y por el brazo. "Quien me ve es Tirone, se preocupa mucho, pero también estaba somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira, que no me pude controlar. El cae al sofá dormido, a él le doy dos puñaladas en el costado (de su cuerpo)", continuó su relato.

Desesperada por el crimen, Natalia Améstica llamó a su hermano, Guillermo, para que le ayudara a resolver la situación. Él llegó a acompañado de tres funcionarios del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional es el organismo de inteligencia del gobierno de Venezuela). "Desconozco sus nombres, ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio-suicidio. Eso quiere decir que mi hermano le da cuatro puñaladas a Carlos, los funcionarios hacen el resto".

Tras ello, llevaron el cuerpo de Canserbero a la cocina y Guillermo le da con un tubo por la cara. Luego de eso, le explica qué tiene que hacer y es lanzarlo por la ventana para terminar la escena de homicidio-suicidio. "Mi hermano se va del departamento porque no puede estar en la escena. Me cambio, pido auxilio a los vecinos y ahí llega el CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) quienes se encuentran con mi hermano y él les ofrece 10 mil dólares para que terminen de arreglar la escena”.

Tirone José González Orama, mejor conocido por su nombre artístico Canserbero, ​​fue un rapero, compositor y activista venezolano.​ Fuente: @elcanserbero / Eri Milosavlevic Photography

#EnVideo📹| Fiscal General Tarek Wiliam Saab afirmó que lo que se presentará con respecto al caso de Canserbero, es un triunfo de la justicia y una victoria absoluta, donde el Ministerio Público realizó un trabajo con profesionalismo y entrega para esclarecer la verdad.



🎥VTV… pic.twitter.com/Jx4cPobfY4 — El Universal (@ElUniversal) December 26, 2023

"Canserbero no se suicidó"

Como se recuerda, el 16 de diciembre, el Ministerio Público de Venezuela descartó que Canserbero se haya suicidado en 2015. "Quedó cien por ciento descartada la tesis de que se trata de un suicidio (...) se está imponiendo la tesis del asesinato por motivos económicos", dijo el fiscal general, Tarek William Saab, durante una alocución televisada.

Citando los últimos hallazgos del caso, reabierto el pasado 11 de noviembre, aseguró que Tirone González -nombre verdadero del rapero- fue "apuñalado antes de caer" y "recibió al menos un golpe con un objeto contundente que no se corresponde con el lado en el que su cuerpo cayó", a las afueras de un edificio de apartamentos en el estado Aragua, cercano a Caracas.

Como se informó en 2015, el fiscal negó que Canserbero haya asesinado a su productor y mejor amigo, Carlos Molnar, antes de quitarse la vida y, por el contrario, cree que unas "seis personas" están involucradas en las muertes de ambos, principalmente Natalia Améstica, la única que salió con vida de aquella casa.

¿Cuál fue la última canción que grabó Canserbero?

De la mano de Santa Suerte Music, la Fundación El Canserbero y el ramillete de artistas como el peruano Norick, Foyone (España), Solitario Mondragón (México), Santa Fe Klan (México), Akapellah (Venezuela), Al2 'El Aldeano’ (Cuba), Toño Lizárraga (México), Aleman (México) y Kase.O (España), lanzaron Bendecidos.

Lo que llama la atención de este éxito es la aparición póstuma de Canserbero, considerado el mejor rapero de habla hispana, según Rolling Stone. El verso del venezolano se logró rescatar de las grabaciones del productor musical Nicojp, además, gracias a la tecnología, ha sido posible volver a escucharlo y verlo.