Se cumplen 5 años de la muerte de Canserbero.

Sus canciones como su muerte dejaron una serie de incógnitas. Canserbero, el rapero venezolano, falleció el 20 de enero del 2010 dejando dudas sobre lo que verdaderamente sucedió.

Han pasado cinco años desde que el misterio de su deceso aún no se resuelve. Mucho se habló sobre un posible suicidio y otros aseguraron que fue asesinato. Esta interrogante sigue quedándose en el aire y a pesar de haber pasado tanto tiempo, se ha quedado sin respuesta.

Tirone José González Orama, nombre verdadero de Canserbero, dejó una marca en el mundo del rap desde sus primeras apariciones en la calle hasta convertirse en uno de los más grandes exponentes de este género.

A pesar de no estar en este mundo, sus canciones lo hacen sentir vivo. Un solo tema puede describir un pasaje de tu vida. Combinaba muy bien la poesía, el dolor, el amor y la realidad en solo 3 minutos.

Fue virtuoso dese la cuna, tanto así que muchos agradecieron que Caracas haya parido a un hijo que significó la salvación para muchas personas en depresión que solo expresaban sus pensamientos a través de música.

La vida de Canserbero es un misterio. Sus canciones hablan sobre su historia como “Es épico” que trata sobe la muerte de su medio hermano y “Ley de hielo”, cuando perdió a su mamá. Ambos temas que forman parte de su disco “Vida” y “Muerte”, respectivamente, demuestra que hasta del dolor se puede sacar algo bueno. La vida de Tirone José acabó a los 26 años y hasta el momento no se sabe la verdad.

¿Suicidio o asesinato?

El 20 de enero del 2010, Venezuela vistió de luto tras enterarse de la muerte del rapero. De acuerdo con el parte policial, se encontró el cuerpo de Canserbero y su amigo Carlos Molnar. Se dijo que Tirone había asesinado a Carlos y luego se lanzó del décimo piso del edificio Andrés Bello en la ciudad de Maracay, sin embargo, esta versión no está confirmada.

El cuñado de Carlos, salió a decir a la prensa que sufría de esquizofrenia y tenía problemas mentales, cosa que sus familiares siempre negaron.

Una de las teorías que se tejió sobre su muerte fue que Canserbero pasó la noche en la casa de Carlos. En medio de la noche se despertó, discutió con él y lo apuñaló hasta dejarlo sin vida. Luego, fue a la cocina lanzó por la ventana, después de lo ocurrido, la esposa de Carlos, Natalia, llamó a emergencias y los encontraron.

Sin embargo, resulta inconsistente ya que Carlos y Canserbero eran mejores amigos, por lo que era raro que lo matara y luego se suicidara, sus conocidos nunca dieron indicios de que ambos se trataran mal.

Su amigo “El Sombra”, hizo lo posible para que esa versión no saliera en los medios, pero todo lo que hizo fue en vano, es por eso que en los noticieros salió esa noticia de “asesinato”.

No obstante, esa hipótesis tenía muchas inconsistencias. La manera en la que cayó Canserbero fue boca arriba y cuando las autoridades hicieron análisis de un suicidio, se dieron cuenta que las personas caen en línea recta, sin embargo, él cayó lejos del lugar como si lo hubiera empujado.

Además, los vidrios de la ventana eran como persianas, por lo que es casi imposible que se haya suicidado ya que tendría que sacar uno por uno para poder lanzarse.

Tras quedar en incógnita su muerte, Natalia se fue a vivir a Chile sin dar testimonio y luego se dio a conocer que la persona que realizó la autopsia del cuerpo de Canserbero era amigo de ella.

Sin embargo, el caso se cerró durante un tiempo, pero las hermanas del artista mostraron pruebas contra el juez y lo reabrieron. Natalia volvió a Venezuela para testificar y en su defensa comenzó a negar todo.

Hasta el momento no hay sentencia, no hay cupables y el caso sigue sin resolverse.

Su paso por Perú

Canserbero no solo se hizo conocido en Venezuela, sino en más países latinoamericanos como Chile, Colombia, Argentina y Perú. Muchos jóvenes esperaban ansiosos al genio del rap hasta que se confirmó su presentación en nuestro país.

Tuvo dos presentaciones donde vendió todas las entradas. Su primer concierto fue en la discoteca “Céntrica” en el Centro de Lima el 9 de septiembre del 2012 donde compartió escenario con Rapper School y MC Mago Real.

Canserbero llegó al Perú por segunda vez para cantar en el local “Anubis” en el distrito de San Juan de Lurigancho el 24 de noviembre del 2014 como parte del “Festival Sin Fronteras Lima”.

No vestía como cosas ostentosas, siempre se caracterizó por ser humilde y eso lo destacó entre muchos cantantes. Solo era necesario un buen beat y un micrófono para que sus temas fluyeran. Entre canción y canción tomaba un poco de ron para entrar en calor y dar lo mejor de sí en el escenario y así lo hizo las dos veces que vino.

Al año siguiente se dio conocer la noticia de su muerte dejando conmocionado a más de un fanático quienes fueron a verlo meses antes sin saber que sería su último concierto.

Lo que no sabías de Canserbero

Empezó en el mundo del reggaetón solo para ganar dinero, sin embargo, se dio cuenta que ese no era el camino que quería seguir sino el del rap. Su artista favorito fue Vico C y después de escucharlo por tanto tiempo, formó su grupo “Código de Barrio”.

Conoció a su amigo Lil Supa y empezaron a juntarse para rapear con algunos chicos de la zona. Amaba las canciones de José José, por lo que utilizó simples para su tema “Cuando vayas conmigo”.

Participó en la conocida “Red Bull Batalla de Gallos” ganándose el corazón de muchos seguidores, pero no llegó tan lejos ya que perdió contra el Mc Pepeto.

Cuando Canserbero se convirtió en un rapero medianamente reconocido, viajó a República Dominicana para una presentación. Su estadía fue mala ya que le robaron su laptop con las canciones que contenía su disco “Muerte”.

El último tema que grabó fue “Te Quiero” con Liana Malva. Tenía 4 tatuajes: uno en su brazo que dice “All We Need Is Love”, un dios azteca, un bebé y una serpiente. Estos dos últimos representan sus discos más representativos: “Vida” y Muerte”.

Hoy, 20 de enero, después de cinco años de su fallecimiento, sus temas siguen siendo perfectos y complicados a la vez. Descansa en paz, poeta del hardcore.