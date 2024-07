Eminem, ícono del rap, inmortalizado en un nuevo cómic de TidalWave

Orbit: Eminem está disponible en formato digital e impreso. Ofrece una perspectiva única del viaje de Eminem, considerado uno de los mejores raperos de todos los tiempos.

Eminem protagoniza la nueva entrega de la serie Orbit de la editorial TidalWave Comics, dedicada al rapero estadounidense. La empresa, conocida por sus biografías en formato cómic de figuras icónicas a nivel global, anunció este martes el lanzamiento de esta entrega. Ya se encuentra disponible en Amazon.



Escrito por Eric M. Esquivel e ilustrado por Martín Giménez, Orbit: Eminem consta de 22 páginas que profundizan en la vida de Marshall Bruce Mathers III, conocido mundialmente como Eminem. El cómic ofrece a los lectores una perspectiva única del viaje de Eminem a través de sus dos personajes icónicos: Marshall Mathers y Slim Shady, según un comunicado de prensa.

Fuente: Tidalwave Productions

¿De qué trata el cómic de Eminem?

La historia captura la esencia de su vida, llena de drama, tragedia y triunfo, sugiriendo la posibilidad de un tercer alter ego. El editor de TidalWave Comics, Darren G. Davis, expresó su entusiasmo por el proyecto, destacando tanto la accesibilidad como el valor educativo de los cómics. Orbit: Eminem está disponible en formato digital e impreso.



"Eminem, en mi opinión, no solo es un artista sobresaliente sino también un defensor de los jóvenes en riesgo. Estos cómics abren un nuevo grupo demográfico para descubrir y aprender sobre sus músicos favoritos", señaló.



La serie Orbit ha contado anteriormente con íconos de la música como John Lennon, Kurt Cobain, George Harrison, Paul McCartney, Alice Cooper, David Bowie y Ozzy Osbourne en sus portadas. Con los próximos lanzamientos, TidalWave Comics planea explorar las historias de otros raperos influyentes, incluidos Tupac, The Notorious B.I.G., Jay-Z y Megan The Stallion.

La historia captura la esencia de su vida, llena de drama, tragedia y triunfo, que fácilmente podría inspirar un tercer 'alter ego'.Fuente: Tidalwave Productions

¿Quién es Eminem?

Eminem ha sido una figura polarizadora en la música desde que irrumpió en la escena del rap en los años 90. Conocido tanto por su destreza lírica como por sus controversias, su vida y carrera han sido una montaña rusa de éxitos y desafíos personales.



A sus 51 años, el rapero estadounidense es considerado el responsable de popularizar el hip hop y el rap a nivel mundial. Su éxito y sus aclamadas canciones rompieron las barreras raciales, facilitando la aceptación de los raperos blancos en la música popular.



Eminem ha ganado quince premios Grammy, ocho American Music Awards, un Oscar, un Emmy y ha sido incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Entre sus canciones más conocidas se encuentran My Name Is, Without Me y Lose Yourself.

Fotografía cedida por TidalWave Productions que muestra una página de la serie 'Orbit' dedicada al rapero estadounidense Eminem.Fuente: Tidalwave Productions

