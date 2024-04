Cantante de k-pop Park Boram fue hallada muerta en un departamento en Corea del Sur

Las autoridades están investigando las causas de la muerte de la cantante surcoreana, de 30 años, quien, antes de morir, estuvo con dos amigas en un departamento.

La comunidad musical coreana se estremeció al enterarse del repentino fallecimiento de la destacada cantante de pop Park Boram, el 11 de abril. Conocida por su música y adorada por sus seguidores, su partida dejó un profundo impacto en la industria. La noticia fue confirmada por su agencia, aunque aún se desconocen las circunstancias exactas de su muerte.

Park Boram, una figura versátil en la escena musical, estaba a punto de celebrar una década en la industria y planeaba conmemorarlo con el lanzamiento de nuevas canciones. Según informes policiales, la cantante de 30 años había estado en una reunión privada con dos amigas, donde se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas.

Alrededor de las 9:55 p.m., la artista se retiró al baño y no regresó durante un tiempo prolongado. Preocupadas, sus amigas fueron a buscarla y la encontraron inconsciente, inclinada sobre el lavadero. A pesar de los intentos de reanimación y la rápida intervención de una ambulancia, fue trasladada al Hospital Guri de la Universidad de Hanyang, donde se confirmó su fallecimiento.

La noticia ha sumido a sus seguidores en la tristeza y el desaliento. Park Boram debutó en 2014 con su exitosa canción Beautiful y ganó popularidad tras su participación en SuperStar K2. A lo largo de su carrera, cautivó a su audiencia con melodías inolvidables como Sorry, Celebretty, Pretty Bae y Dynamic Love. Justo en abril, lanzó su nueva canción I Miss You y tenía previsto lanzar su álbum conmemorativo del décimo aniversario este verano.

Park Boram fue una talentosa cantante de pop coreana que dejó una huella significativa en la industria musical. Fuente: IG: @ramramram2

Famosos del k-pop que murieron antes de los 40 años

1. Cho Jin Young

En marzo de 2010, el hermano menor de la actriz surcoreana Choi Jin- Sil, Cho Jin Young (39) se suicidó luego de un fuerte cuadro de depresión tras la muerte de su hermana. Jin Young se hizo popular por la serie de televisión Nuestro Paraíso, en 1993. Además de su carrera como actor, Choi se convirtió también en cantante bajo el nombre de Sky, esto después de regresar de su servicio militar.

Un año antes de su muerte, según amigos del actor y cantante, este intentó suicidarse varias veces. El 29 de marzo de 2010, Choi fue encontrado muerto en el ático de su departamento de NonHyeon- dong.

2. Choi Jin- sil

En 2008, la famosa actriz Choi Jin- sil fue encontrada muerta. Elogiada por la crítica por sus actuaciones, fue parte de My Love, My Bride, Jealousy, My Rosy Life y The Last Scandal of My Life. Según publicaciones coreanas, la vida de la famosa actriz comenzó a cambiar tras el asesinato de su exrepresentante Bae Byeong-Su en 1994, un evento del que fue acusada.

3. Park Yong- ha

El actor de Sonata de Invierno, Park Yong- ha fue encontrado muerto en su casa en junio de 2010. Además de su carrera como actor, Park tuvo un exitoso inicio como cantante. Uno de sus discos más vendidos fue también relanzado en japonés debido al éxito.

4. Jang Ja-yeon

En marzo de 2009, la noticia sobre la muerte de la actriz Jang Ja-yeon sorprendió a los fanáticos de los doramas. Conocida por su papel en Boys Before Flowers como una de las tres chicas malas del instituto, Jang no tuvo una carrera actoral muy fructífera. Las causas de la muerte de la actriz confirmaron un suicidio.

Tras su muerte se reveló que ella sufría de depresión clínica debido al abuso sexual y físico que había recibido durante su carrera. Jang fue agredida sexualmente por directores, ejecutivos de medios y directores ejecutivos debido a que su agente la obligó a tener relaciones sexuales con ellos.

5. Kim Jong-hyun

El excantante principal del conocido grupo surcoreano SHINee, Kim Jong-hyun, falleció en un aparente caso de suicidio. Kim, de 27 años fue hallado inconsciente en un apartamento alquilado del barrio de Cheongdam, en el sur de Seúl. Fue llevado al Hospital Universitario de Konkuk donde se le intentó reanimar sin éxito y se certificó después su muerte.

La policía, en declaraciones recogidas por la agencia Yonhap, cree que falleció por inhalación de humo, ya que se encontraron briquetas de carbón en una sartén del piso.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis